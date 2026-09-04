Что делать с гортензией в сентябре 2026: уход и подготовка к зиме

Женщина ухаживает за гортензией в саду. Фото: shutterstock.com

В сентябре гортензии завершают сезон цветения и готовятся к холодам. И именно в этот период несколько простых действий помогут кустам набраться сил перед зимовкой и заложить основу для обильного цветения в следующем сезоне.

Как ухаживать за гортензией в сентябре 2026 года и что обязательно нужно сделать до морозов, рассказали специалисты Homes and Gardens, передает Новини.LIVE.

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Как ухаживать за гортензией в сентябре

Уборка

Обязательно в сентябре нужно убрать вокруг кустов. Опавшие и пораженные листья следует вынести с участка. Так можно защитить кусты от болезней и вредителей. После работы с больными побегами или листьями садовые инструменты желательно очистить и продезинфицировать.

Мульчирование

Одно из самых полезных дел в сентябре — обновление слоя мульчи. Это помогает почве дольше сохранять влагу, а с наступлением холодов защищает корневую систему от резких перепадов температуры.

Специалисты советуют насыпать вокруг гортензии примерно 5-7 см коры, древесной щепы или другой органической мульчи. Не прижимайте материал непосредственно к стеблям, чтобы под ним не скапливалась лишняя влага. Если летом гортензия страдала от жары и засухи, перед мульчированием можно разложить вокруг куста немного зрелого компоста. Это улучшит структуру почвы и поможет ей лучше удерживать воду.

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Подготовка куста к зимним холодам

Особого внимания осенью требуют крупнолистные гортензии, которые могут сильнее пострадать от морозов, ледяного ветра и резких перепадов температуры. Молодые растения и кусты в холодных регионах следует заранее подготовить к зимнему укрытию. Гортензии в контейнерах лучше переставить поближе к стене дома, где они будут защищены от ветра. С наступлением устойчивых холодов горшки можно дополнительно утеплить или перенести в прохладное неотапливаемое помещение.

Чего нельзя делать с гортензией в сентябре

Главная ошибка осенью — сильная обрезка куста. Крупнолистные, дуболистные и некоторые другие гортензии формируют цветочные почки на старых побегах. Если срезать их осенью, следующим летом цветов можно просто не дождаться.

Также не стоит осенью стимулировать гортензию удобрениями. Осенняя подкормка может спровоцировать появление молодых побегов, которые не успеют созреть до морозов и пострадают зимой.

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