Чем укрыть розы на зиму от морозов: лучшие материалы

Утепление кустов роз на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

На зиму розы необходимо своевременно и правильно укрыть, чтобы растение не погибло во время морозов. Но также важно не превратить защиту от холода в парник.

Как правильно укрыть розы на зиму, рассказала опытная садовница Екатерина на своем YouTube-канале "Заміські будні", передает Новини.LIVE.

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Когда укрывать розы на зиму

Спешить с утеплением после первой холодной ночи не стоит. Розам нужно постепенно перейти в состояние покоя, поэтому окончательное укрытие устанавливают после нескольких сильных заморозков, когда холод уже стал стабильным.

До устойчивого похолодания конструкция должна хорошо проветриваться, ведь если закрыть кусты слишком рано, под укрытием в солнечные осенние дни температура будет повышаться, будет скапливаться влага, а растение может выпреть.

Как подготовить куст к зимовке

Перед укрытием уберите опавшие листья и растительные остатки возле розы, особенно если в течение лета наблюдались черная пятнистость, ржавчина или другие болезни.

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Сильную осеннюю обрезку лучше не проводить. Слишком длинные побеги можно немного укоротить или связать, чтобы их не ломал ветер. Основное формирование куста оставляют на конец зимы или весну.

Чем укрыть розы от морозов, а какие материалы не подходят

Для розы зимой важно не максимальное тепло, а стабильная температура без сырости и постоянного замерзания и оттаивания. Самое главное — защитить основание куста и место прививки. Нужно сделать рыхлый холмик высотой 20-30 см из хорошо дренированной земли или смеси почвы с компостом.

Когда земля подмерзнет, сверху можно добавить сухую солому, сухие листья или хвойную подстилку. Такой рыхлый слой служит утеплителем и помогает сгладить резкие перепады температуры.

Для надземной части удобно соорудить простой каркас и накрыть его воздухопроницаемым агроволокном или спанбондом. Материал не стоит туго прижимать к побегам. Внутри должен оставаться слой воздуха.

Самый рискованный вариант — плотно обернуть куст полиэтиленовой пленкой. Она почти не пропускает воздух, поэтому во время оттепели внутри легко образуется конденсат.

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