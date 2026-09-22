Як швидко зібрати обліпиху без подряпин і розчавлених ягід: простий спосіб із пляшкою

Збір обліпихи за допомогою бутля води. Колаж: Новини.LIVE

Збір обліпихи легко розтягується на кілька нестерпних годин. Варто необережно потягнути ягоду, і вона лопається в пальцях, а гострі колючки залишають подряпини на руках. Та є спосіб значно спростити цю роботу. Знадобиться лише звичайна п'ятилітрова пластикова пляшка та кілька хвилин на її підготовку.

Новини.LIVE розповідає, як швидко зібрати обліпиху без подряпин і розчавлених ягід за допомогою простого пристрою з п'ятилітрового бутлю.

Реклама

Як зробити пристрій для збору обліпихи з пляшки

Покрокове виготовлення пристрою:

Візьміть чисту п'ятилітрову пластикову пляшку. Дно потрібно акуратно зрізати. Збоку ближче до горлечка зробіть напівкруглий отвір приблизно 6,5 см завширшки. Він має бути достатнім, щоб усередину вільно проходила ваша долоня. Має вийти своєрідний пластиковий кожух.

Далі ви просовуєте руку всередину й збираєте ягоди. Пластикова пляшка працює як захисний щит і приймач для ягід. Стінки пляшки прикривають шкіру від частини колючок. Обліпиха, яка відривається від гілки, не падає одразу на землю, а залишається всередині. Найзручніше працювати поступово, проходячи від основи гілки до її кінця. А коли ягід назбирається багато, їх можна пересипати в окрему миску чи відро. Невеликий або середній кущ за сприятливих умов реально обібрати за 30 хвилин.

Як збирати обліпиху, щоб ягоди не лопалися

Тут важливий не лише сам пристрій, а й стиглість урожаю. Дуже м'яка та перезріла обліпиха легко розчавлюється навіть від слабкого натискання. Якщо плануєте зберігати ягоди цілими, не затягуйте зі збором до моменту, коли вони почнуть буквально текти в руках.

Читайте також:

Що робити, якщо обліпиха вже дуже м'яка

Якщо ягоди перезріли й постійно лопаються, можна скористатися іншим прийомом. Гілочки з урожаєм відрізають та на кілька годин кладуть у морозильну камеру. Після підмерзання плоди стають твердішими й значно легше відокремлюються від пагонів. Заморожені ягоди краще одразу очистити від листя та дрібних гілочок, а потім використати для подальшої переробки або зберігання.

Ділимося іншими корисними порадами

Навіщо збирати врожай білокачанної капусти разом із корінням.

Коли можна викопувати буряк з грядки та як правильно це робити.

Як швидко вимити руки після волоських горіхів.