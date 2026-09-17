Як відмити руки після волоських горіхів: прості засоби від чорних плям

Руки потемніли після чищення горіхів. Фото: agrotv.md

Сезон збору волоських горіхів в Україні у самому розпалі. Городники збирають великі плоди. Але варто лише кілька хвилин почистити їх від зеленої шкірки без рукавичок, і пальці стають буквально чорними. І милом плями вже не відтерти. Є прості домашні засоби, які повернуть чисті ручки.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб відмити руки від волоських горіхів.

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Чому руки чорніють після волоських горіхів

Причина криється у зеленій оболонці плодів. У ній міститься юглон та інші рослинні сполуки, які під час контакту з повітрям окиснюються і забарвлюють шкіру в коричневий та чорний колір.

Тобто під час чищення горіхів ви не просто брудните руки. Пігмент проникає у верхній шар шкіри й фактично забарвлює його. Тому мило, навіть якщо мити руки кілька разів, не допоможе.

Як відмити руки після волоських горіхів

Лимонний сік

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Нанесіть невелику кількість на темні ділянки на кілька хвилин, після чого ретельно змийте та скористайтеся кремом для рук. Кислота освітлить шкіру. Але цей метод не підходить, якщо на руках є подряпини, порізи, подразнення або тріщини.

Пероксид водню

Його також використовують для очищення темних плям. Після процедури руки потрібно ретельно промити водою з милом.

Морська сіль

Зробіть ванночку для рук. У гарячу воду додайте жменю морської солі та занурте туди руки. Під час процедури можна обережно потерти шкіру кристалами солі. Після цього руки потрібно вимити з милом і витерти насухо. Бажано після цього нанести крем, щоб уникнути сухості.

Кавовий скраб

Змішайте кавову гущу з невеликою кількістю рослинної олії. Обережно помасажуйте руки кілька хвилин, а потім змийте суміш теплою водою. Кава працює як м'який скраб і допомагає прибрати частину забарвлених ороговілих клітин, а олія не дає шкірі сильно пересихати. За один раз плями навряд чи зникнуть повністю, проте можуть стати значно світлішими.

Чого краще не робити

У спробах швидко очистити почорнілі руки не варто переходити до агресивних засобів. Вони можуть пересушити та подразнити шкіру. Не варто використовувати:

концентрований оцет;

лимонна кислота;

сода;

нашатирний спирт.

Не допоможе і сильне тертя жорсткою мочалкою. Пігмент знаходиться не лише на поверхні, тому ви швидше отримаєте почервоніння, ніж миттєво повернете рукам природний колір.

Як не забруднити руки наступного разу

Найпростіше рішення — чистити зелені волоські горіхи у щільних гумових або нітрилових рукавичках. Це значно легше, ніж потім кілька днів намагатися відмити пальці та нігті.

Якщо рукавичок під рукою немає, перед роботою можна нанести на руки жирний крем або невелику кількість вазеліну. Такий шар частково захистить шкіру, хоча повністю замінити рукавички не зможе.

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