Для чого капусту викопують разом із корінням під час збору: корисний лайфхак

Збір врожаю капусти разом із корінням. Колаж: Новини.LIVE

У вересні та жовтні городники в Україні активно збирають врожай білокачаної капусти. Багато хто просто зрізає качани ножем, а коріння викопує та утилізує. Проте пізню капусту можна зібрати інакше — викопати разом із корінням. І є вагомі причини, чому краще зробити саме так.

Новини.LIVE розповідає про хитрий трюк, який точно стане у пригоді.

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Навіщо залишати капусті коріння

Капусту викопують разом із корінням для того, щоб підвісити качани у погребі. Корінь слугує для кріплення. Так можна звільнити полиці, а сам овоч краще зберігатиметься. Головки не тиснуть одна на одну, не торкаються вологих стін або підлоги.

До того ж кожну капустяну легко оглядати. Якщо на листі з'являться ознаки псування, ви швидше їх помітите й приберете пошкоджену головку. Для цього не доведеться підіймати важкі ящики та перебирати весь запас.

Як викопати та підвісити головки

Обережно підкопайте рослину лопатою або вилами, відступивши від стебла. Витягніть її разом із корінням та обтрусіть землю. Перед зберіганням не мийте.

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Зніміть пожовкле й пошкоджене листя, але залиште два-три здорові покривні листки. Вони захищатимуть головку від підсихання. Якщо поверхня волога, дайте їй обсохнути під навісом, подалі від прямого сонця.

Щоб підвісити капустини, міцно обв'яжіть стебло біля кореня шпагатом і закріпіть на надійній перекладині. Залиште проміжки, щоб головки не торкалися одна одної та стін. Перевіряйте петлі: у міру підсихання стебла вони можуть послабитися.

Що допоможе зберегти врожай довше

Для домашнього погреба орієнтуйтеся на температуру від 0 до +2°C та вологість близько 95%. Потрібне провітрювання без постійного конденсату. У теплі овочі швидше втрачають якість, а в надто сухому повітрі в'януть. Здоровий урожай за відповідних умов може зберігатися усю зиму. Раз на один-два тижні оглядайте запас.

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