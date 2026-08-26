Чому картопля гниє після збору та як правильно зберігати її у погребі

Люди збирають картоплю на городі. Фото: google.com

Картопля може почати псуватися вже за кілька тижнів після того, як ви занесли врожай до погреба. І справа часто не в самому льосі, а в тому, що відбувається з бульбами у перші дні після викопування. Є помилки, які створюють ідеальні умови для появи гнилі.

Як правильно підготувати картоплю до зберігання, щоб вона була свіжою та смачною усю зиму, розповіли фахівці виданню Martha Stewart, передає Новини.LIVE.

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Чому картопля починає гнити після збору

Одна з головних помилок після викопування картоплі — одразу пересипати її в мішки та заносити до погреба. На бульбах ще залишається волога й земля, а під час збирання на шкірці нерідко з'являються дрібні подряпини та надрізи. І якщо таку картоплю залишити без доступу повітря, всередині мішка накопичуватиметься волога. Пошкоджені бульби почнуть псуватися першими, а гниль згодом може поширитися на сусідні.

Що потрібно зробити з картоплею після викопування

Перед тим як нести врожай у льох, картоплі потрібно дати обсохнути та пройти так зване загоєння шкірки. Бульби краще розкласти в один або кілька тонких шарів у прохолодному, темному та добре провітрюваному місці. Фахівці радять витримувати картоплю приблизно два тижні за температури від +10 до +15°C. За цей час шкірка стає міцнішою, а невеликі пошкодження краще загоюються.

Водночас не залишайте врожай надовго під прямим сонцем. На світлі картопля зеленіє та накопичує глікоалкалоїди, зокрема соланін, який є небезпечним.

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Чому картоплю не варто мити

Навіть якщо на бульбах залишилося багато землі, мити їх перед закладанням у погріб не потрібно. Додаткова волога на поверхні підвищує ризик розвитку плісняви та гнилі. Краще дочекатися, поки земля повністю висохне, після чого обережно прибрати великі грудочки руками.

Після просушування обов'язково переберіть урожай. Порізані, побиті, м'які або підгнилі картоплини не повинні потрапляти до загального запасу. Їх варто використати першими або викинути, якщо вже з'явилися ознаки псування.

Як правильно зберігати картоплю у погребі

Для тривалого зберігання картоплі потрібні прохолода, темрява та вентиляція. Після періоду загоєння бульб температуру бажано поступово знизити, оптимально від +4 до +7°C.

Якщо у льосі занадто тепло, картопля швидше проростатиме та втрачатиме вологу. Різкі коливання температури також небажані, адже через них може утворюватися конденсат.

Не менш важлива тара. Найкраще підійдуть:

дерев'яні ящики;

плетені кошики;

мішки з матеріалу, що пропускає повітря.

Герметичні поліетиленові пакети для тривалого зберігання не підходять, оскільки затримують вологу.

Яка помилка може зіпсувати весь запас

Після закладання картоплі у погріб про неї не варто забувати до весни. Час від часу перебирайте запас.

Якщо ви помітили мокру, м'яку або підгнилу бульбу, одразу приберіть її та уважно перевірте картоплини, які лежали поруч. Одна зіпсована бульба може стати джерелом проблеми для значної частини врожаю.

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