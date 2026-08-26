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Почему картошка гниет в погребе: главные ошибки после сбора урожая

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 07:32
Почему картошка гниет после сбора урожая и как правильно хранить ее в погребе
Люди собирают картошку на огороде. Фото: google.com

Картофель может начать портиться уже через несколько недель после того, как вы убрали урожай в погреб. И дело часто не в самом погребе, а в том, что происходит с клубнями в первые дни после выкопки. Есть ошибки, которые создают идеальные условия для появления гнили.

Как правильно подготовить картофель к хранению, чтобы он оставался свежим и вкусным всю зиму, рассказали специалисты изданию Martha Stewart, передает Новини.LIVE.

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Почему картофель начинает гнить после сбора

Одна из главных ошибок после выкапывания картофеля — сразу пересыпать его в мешки и заносить в погреб. На клубнях еще остается влага и земля, а во время уборки на кожуре нередко появляются мелкие царапины и надрезы. И если такой картофель оставить без доступа воздуха, внутри мешка будет скапливаться влага. Поврежденные клубни начнут портиться первыми, а гниль со временем может распространиться на соседние.

Что нужно сделать с картофелем после выкопки

Прежде чем уносить урожай в погреб, картофелю нужно дать обсохнуть и пройти так называемое заживление кожуры. Клубни лучше разложить в один или несколько тонких слоев в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. Специалисты советуют выдерживать картофель примерно две недели при температуре от +10 до +15°C. За это время кожура становится более прочной, а небольшие повреждения лучше заживают.

При этом не оставляйте урожай надолго под прямыми солнечными лучами. На свету картофель зеленеет и накапливает гликоалкалоиды, в частности соланин, который является опасным.

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Почему картофель не стоит мыть

Даже если на клубнях осталось много земли, мыть их перед укладкой в погреб не нужно. Дополнительная влага на поверхности повышает риск развития плесени и гнили. Лучше дождаться, пока земля полностью высохнет, после чего осторожно удалить крупные комки руками.

После просушки обязательно переберите урожай. Порезанные, помятые, мягкие или подгнившие клубни не должны попадать в общий запас. Их стоит использовать в первую очередь или выбросить, если уже появились признаки порчи.

Как правильно хранить картофель в погребе

Для длительного хранения картофеля необходимы прохлада, темнота и вентиляция. После периода заживления клубней температуру желательно постепенно снизить, оптимально от +4 до +7°C.

Если в погребе слишком тепло, картофель будет быстрее прорастать и терять влагу. Резкие колебания температуры также нежелательны, ведь из-за них может образовываться конденсат.

Не менее важна тара. Лучше всего подойдут:

  • деревянные ящики;
  • плетеные корзины;
  • мешки из воздухопроницаемого материала.

Герметичные полиэтиленовые пакеты для длительного хранения не подходят, поскольку задерживают влагу.

Какая ошибка может испортить весь запас

После укладки картофеля в погреб о нем не стоит забывать до весны. Время от времени перебирайте запас.

Если вы заметили мокрый, мягкий или подгнивший клубень, сразу удалите его и внимательно проверьте картофелины, которые лежали рядом. Один испорченный клубень может стать источником проблемы для значительной части урожая.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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