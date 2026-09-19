Зачем капусту выкапывают вместе с корнями во время сбора урожая: полезный лайфхак

Сбор урожая капусты вместе с корнями. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре и октябре огородники в Украине активно собирают урожай белокочанной капусты. Многие просто срезают кочаны ножом, а корни выкапывают и выбрасывают. Однако позднюю капусту можно собрать иначе — выкопать вместе с корнями. И есть веские причины, почему лучше поступить именно так.

Новини.LIVE рассказывает о хитром трюке, который точно пригодится.

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Зачем оставлять у капусты корни

Капусту выкапывают вместе с корнями для того, чтобы подвесить кочаны в погребе. Корни служат для крепления. Так можно освободить полки, а сам овощ будет лучше храниться. Головки не давят друг на друга, не касаются влажных стен или пола.

К тому же каждую кочанную капусту легко осмотреть. Если на листьях появятся признаки порчи, вы быстрее их заметите и уберете поврежденный кочан. Для этого не придется поднимать тяжелые ящики и перебирать весь запас.

Как выкопать и подвесить кочаны

Осторожно подкопайте растение лопатой или вилами, отступив от стебля. Извлеките его вместе с корнями и отряхните землю. Перед хранением не мойте.

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Удалите пожелтевшие и поврежденные листья, но оставьте два-три здоровых покровных листа. Они будут защищать кочан от высыхания. Если поверхность влажная, дайте ей обсохнуть под навесом, вдали от прямых солнечных лучей.

Чтобы подвесить кочаны, прочно обвяжите стебель у корня шпагатом и закрепите на надежной перекладине. Оставьте промежутки, чтобы кочаны не касались друг друга и стен. Проверяйте петли: по мере высыхания стеблей они могут ослабнуть.

Что поможет дольше сохранить урожай

Для домашнего погреба ориентируйтесь на температуру от 0 до +2°C и влажность около 95%. Необходимо проветривание без постоянного образования конденсата. В тепле овощи быстрее теряют качество, а в слишком сухом воздухе вянут. Здоровый урожай при соответствующих условиях может храниться всю зиму. Раз в одну-две недели осматривайте запасы.

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