Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Зачем собирать капусту вместе с корнями: полезный совет

Зачем собирать капусту вместе с корнями: полезный совет

Ua ru
19 сентября 2026 07:32
Зачем капусту выкапывают вместе с корнями во время сбора урожая: полезный лайфхак
Сбор урожая капусты вместе с корнями. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре и октябре огородники в Украине активно собирают урожай белокочанной капусты. Многие просто срезают кочаны ножом, а корни выкапывают и выбрасывают. Однако позднюю капусту можно собрать иначе — выкопать вместе с корнями. И есть веские причины, почему лучше поступить именно так.

Новини.LIVE рассказывает о хитром трюке, который точно пригодится.

Реклама

Зачем оставлять у капусты корни

Капусту выкапывают вместе с корнями для того, чтобы подвесить кочаны в погребе. Корни служат для крепления. Так можно освободить полки, а сам овощ будет лучше храниться. Головки не давят друг на друга, не касаются влажных стен или пола.

К тому же каждую кочанную капусту легко осмотреть. Если на листьях появятся признаки порчи, вы быстрее их заметите и уберете поврежденный кочан. Для этого не придется поднимать тяжелые ящики и перебирать весь запас.

Как выкопать и подвесить кочаны

Осторожно подкопайте растение лопатой или вилами, отступив от стебля. Извлеките его вместе с корнями и отряхните землю. Перед хранением не мойте.

Читайте также:

Удалите пожелтевшие и поврежденные листья, но оставьте два-три здоровых покровных листа. Они будут защищать кочан от высыхания. Если поверхность влажная, дайте ей обсохнуть под навесом, вдали от прямых солнечных лучей.

Чтобы подвесить кочаны, прочно обвяжите стебель у корня шпагатом и закрепите на надежной перекладине. Оставьте промежутки, чтобы кочаны не касались друг друга и стен. Проверяйте петли: по мере высыхания стеблей они могут ослабнуть.

Что поможет дольше сохранить урожай

Для домашнего погреба ориентируйтесь на температуру от 0 до +2°C и влажность около 95%. Необходимо проветривание без постоянного образования конденсата. В тепле овощи быстрее теряют качество, а в слишком сухом воздухе вянут. Здоровый урожай при соответствующих условиях может храниться всю зиму. Раз в одну-две недели осматривайте запасы.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

Когда можно выкапывать свеклу с грядки и как правильно это делать.

Как правильно подготовить картофель к хранению, чтобы он оставался свежим и вкусным всю зиму.

Как правильно хранить лук, чтобы он не гнил и не прорастал.

полезные советы сбор урожая сбор капусты хранение овощей
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации