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Главная Дом и огород Как собрать облепиху за 30 минут и не поцарапаться: трюк с бутылкой

Как собрать облепиху за 30 минут и не поцарапаться: трюк с бутылкой

Ua ru
22 сентября 2026 09:11
Как быстро собрать облепиху без царапин и раздавленных ягод: простой способ с бутылкой
Сбор облепихи с помощью бутыли с водой. Коллаж: Новини.LIVE

Сбор облепихи легко затягивается на несколько мучительных часов. Стоит неосторожно потянуть ягоду, и она лопается в пальцах, а острые колючки оставляют царапины на руках. Но есть способ значительно упростить эту работу. Понадобится лишь обычная пятилитровая пластиковая бутылка и несколько минут на ее подготовку.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро собрать облепиху без царапин и раздавленных ягод с помощью простого устройства из пятилитровой бутыли.

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Как сделать устройство для сбора облепихи из бутылки

Пошаговое изготовление устройства:

  1. Возьмите чистую пятилитровую пластиковую бутылку.
  2. Дно нужно аккуратно срезать.
  3. Сбоку, ближе к горлышку, сделайте полукруглое отверстие шириной примерно 6,5 см. Оно должно быть достаточно большим, чтобы внутрь свободно проходила ваша ладонь. Должен получиться своеобразный пластиковый кожух.

Далее вы просовываете руку внутрь и собираете ягоды. Пластиковая бутылка служит защитным щитом и приемником для ягод. Стенки бутылки защищают кожу от колючек. Облепиха, отрывающаяся от ветки, не падает сразу на землю, а остается внутри. Удобнее всего работать постепенно, продвигаясь от основания ветки к ее концу. А когда ягод наберется много, их можно пересыпать в отдельную миску или ведро. Небольшой или средний куст при благоприятных условиях реально оборвать за 30 минут.

Как собирать облепиху, чтобы ягоды не лопались

Здесь важен не только сам прием, но и степень зрелости урожая. Очень мягкая и перезрелая облепиха легко раздавливается даже при слабом нажатии. Если планируете хранить ягоды целыми, не затягивайте со сбором до того момента, когда они начнут буквально течь в руках.

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Если ягоды перезрели и постоянно лопаются, можно воспользоваться другим приемом. Ветки с урожаем отрезают и на несколько часов кладут в морозильную камеру. После подмерзания плоды становятся более твердыми и значительно легче отделяются от побегов. Замороженные ягоды лучше сразу очистить от листьев и мелких веточек, а затем использовать для дальнейшей переработки или хранения.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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