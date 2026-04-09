Великая суббота 2026: можно ли работать на огороде и в саду 11 апреля

Великая суббота 2026: можно ли выходить на огород 11 апреля
Великая суббота — особый день перед Пасхой, который считается границей между скорбью и светом. Это время верующие посвящают молитве и подготовке к празднику. Но и о будничных делах многие не забывают. А что говорят народные приметы о работе на огороде в этот день Страстной недели.
Новини.LIVE расскажет, является ли это грехом и как поступить правильно.
Можно ли работать на огороде в Великую субботу 11 апреля 2026
Церковь не запрещает работать на огороде или в саду в этот день. Но священнослужители отмечают: сначала стоит уделить время молитве, посетить храм или хотя бы побыть в покое.
По народным приметам, в этот день разрешена легкая работа без спешки. Любая работа должна выполняться со светлыми мыслями. Считалось, что работы, которые вызывают усталость или раздражение, могут негативно повлиять как на урожай, так и на благосостояние семьи.
Какие работы разрешены: что можно делать на земле
В Великую субботу лучше выбрать простые и непродолжительные дела. В этот день можно:
- подготовить грядки к посеву;
- слегка разрыхлить почву;
- подкормить растения;
- посеять овощи или зелень;
- высеять семена на рассаду;
- перебрать и подготовить семена.
Что не стоит делать в Великую субботу
Несмотря на отсутствие строгих запретов, есть вещи, которых лучше избегать. Наши предки верили, что тяжелый труд в Великую субботу может "забрать силу" или принести беспокойство в дом. Не рекомендуется:
- сажать картофель и другие "тяжелые" культуры;
- выполнять изнурительную физическую работу;
- работать через силу или с плохим настроением;
- ссориться или выяснять отношения во время работы.
Также делимся другими народными приметами
Что нужно сделать на огороде в Страстную пятницу, чтобы иметь большой урожай.
Почему категорически нельзя сажать картошку до Пасхи по народным приметам.
В какие даты апреля нельзя работать на огороде по лунному календарю.
