Великая суббота 2026: можно ли работать на огороде и в саду 11 апреля

Великая суббота — особый день перед Пасхой, который считается границей между скорбью и светом. Это время верующие посвящают молитве и подготовке к празднику. Но и о будничных делах многие не забывают. А что говорят народные приметы о работе на огороде в этот день Страстной недели.

Можно ли работать на огороде в Великую субботу 11 апреля 2026

Церковь не запрещает работать на огороде или в саду в этот день. Но священнослужители отмечают: сначала стоит уделить время молитве, посетить храм или хотя бы побыть в покое.

По народным приметам, в этот день разрешена легкая работа без спешки. Любая работа должна выполняться со светлыми мыслями. Считалось, что работы, которые вызывают усталость или раздражение, могут негативно повлиять как на урожай, так и на благосостояние семьи.

Какие работы разрешены: что можно делать на земле

В Великую субботу лучше выбрать простые и непродолжительные дела. В этот день можно:

подготовить грядки к посеву;

слегка разрыхлить почву;

подкормить растения;

посеять овощи или зелень;

высеять семена на рассаду;

перебрать и подготовить семена.

Что не стоит делать в Великую субботу

Несмотря на отсутствие строгих запретов, есть вещи, которых лучше избегать. Наши предки верили, что тяжелый труд в Великую субботу может "забрать силу" или принести беспокойство в дом. Не рекомендуется:

сажать картофель и другие "тяжелые" культуры;

выполнять изнурительную физическую работу;

работать через силу или с плохим настроением;

ссориться или выяснять отношения во время работы.

