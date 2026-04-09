Великая суббота 2026: можно ли работать на огороде и в саду 11 апреля

Главная Дом и огород Великая суббота 2026: можно ли выходить на огород 11 апреля

Дата публикации 9 апреля 2026 07:32
Женщина работает на приусадебном участке. Фото: istockphoto.com

Великая суббота — особый день перед Пасхой, который считается границей между скорбью и светом. Это время верующие посвящают молитве и подготовке к празднику. Но и о будничных делах многие не забывают. А что говорят народные приметы о работе на огороде в этот день Страстной недели.

Новини.LIVE расскажет, является ли это грехом и как поступить правильно.

Можно ли работать на огороде в Великую субботу 11 апреля 2026

Церковь не запрещает работать на огороде или в саду в этот день. Но священнослужители отмечают: сначала стоит уделить время молитве, посетить храм или хотя бы побыть в покое.

По народным приметам, в этот день разрешена легкая работа без спешки. Любая работа должна выполняться со светлыми мыслями. Считалось, что работы, которые вызывают усталость или раздражение, могут негативно повлиять как на урожай, так и на благосостояние семьи.

Какие работы разрешены: что можно делать на земле

В Великую субботу лучше выбрать простые и непродолжительные дела. В этот день можно:

  • подготовить грядки к посеву;
  • слегка разрыхлить почву;
  • подкормить растения;
  • посеять овощи или зелень;
  • высеять семена на рассаду;
  • перебрать и подготовить семена.

Что не стоит делать в Великую субботу

Несмотря на отсутствие строгих запретов, есть вещи, которых лучше избегать. Наши предки верили, что тяжелый труд в Великую субботу может "забрать силу" или принести беспокойство в дом. Не рекомендуется:

  • сажать картофель и другие "тяжелые" культуры;
  • выполнять изнурительную физическую работу;
  • работать через силу или с плохим настроением;
  • ссориться или выяснять отношения во время работы.

народные приметы Великая суббота работа на огороде
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
