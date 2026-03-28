Семь опасных дней апреля 2026: когда нельзя работать на огороде

Дата публикации 28 марта 2026 07:00
Семь опасных дней апреля 2026: когда нельзя работать на огороде
Женщина сажает картофель на огороде. Фото: depositphotos.com

Апрель — один из самых важных месяцев для садоводов и огородников, когда следует подготовить рассаду, посеять и посадить много культур, обрезать и подкормить деревья, кусты. Но есть дни по лунному календарю, когда работать с растениями нельзя, иначе урожая не будет.

Новини.LIVE рассказывает, какие семь дней по лунному календарю на апрель 2026 года самые опасные.

Семь опасных дней апреля 2026: когда огород лучше оставить в покое

2 апреля (четверг) — полнолуние, время полного покоя

Полнолуние в Весах создает нестабильную энергетику. В этот день растения особенно уязвимы. Даже обычное рыхление почвы может нарушить баланс и ослабить корневую систему. Что не стоит делать:

  • сеять и высаживать овощи;
  • пересаживать рассаду;
  • подкармливать;
  • поливать;
  • обрезать деревья и кусты.

3 апреля (пятница) — день после полнолуния

Растения еще находятся под влиянием полнолуния. Если работать в подобные дни, посевы часто не всходят или дают слабые, хилые ростки. Лучше заняться планированием грядок, подбором семян и подготовкой инвентаря.

11 апреля (суббота) — нестабильный период, когда энергия идет на спад

В этот день Луна переходит в фазу, когда жизненные процессы в растениях замедляются. Не рекомендуется сеять, пикировать или пересаживать культуры. Что может пойти не так:

  • семена будут долго прорастать;
  • рассада будет плохо приживаться;
  • возможны болезни из-за слабого иммунитета растений.

12 апреля (воскресенье) — день, когда растения не имеют энергии

Энергетика суток считается "пустой". Растения как будто не реагируют на уход. Все усилия могут оказаться напрасными или даже навредить. Особенно нельзя:

  • вносить удобрения;
  • проводить обработку от вредителей;
  • сажать или пересаживать.

16 апреля (четверг) — день накануне новолуния

Силы растений сосредоточены в корнях, а надземная часть слабая. Любое вмешательство лучше минимизировать из-за рисков повреждения корневой системы.

17 апреля (пятница) — новолуние, полный запрет на работы

Новолуние в знаке Овна один из худших дней для садоводства. В этот день растения практически "замирают", и любое действие может их ослабить. Что категорически нельзя делать:

  • сеять любые культуры;
  • высаживать рассаду;
  • поливать и подкармливать;
  • обрезать деревья.

18 апреля (суббота) — день после новолуния, период восстановления

Хотя Луна уже начинает расти, растения еще не готовы к активному развитию. Лучше дать почве и растениям время восстановиться.

Также делимся другими полезными статьями по огородничеству

Когда можно сеять томаты в апреле по лунному календарю.

Какие даты благоприятны для посадки картофеля весной 2026 года по лунному календарю.

Когда сажать яровой чеснок весной, чтобы собрать богатый урожай.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
