Семь опасных дней апреля 2026: когда нельзя работать на огороде
Апрель — один из самых важных месяцев для садоводов и огородников, когда следует подготовить рассаду, посеять и посадить много культур, обрезать и подкормить деревья, кусты. Но есть дни по лунному календарю, когда работать с растениями нельзя, иначе урожая не будет.
Новини.LIVE рассказывает, какие семь дней по лунному календарю на апрель 2026 года самые опасные.
Семь опасных дней апреля 2026: когда огород лучше оставить в покое
2 апреля (четверг) — полнолуние, время полного покоя
Полнолуние в Весах создает нестабильную энергетику. В этот день растения особенно уязвимы. Даже обычное рыхление почвы может нарушить баланс и ослабить корневую систему. Что не стоит делать:
- сеять и высаживать овощи;
- пересаживать рассаду;
- подкармливать;
- поливать;
- обрезать деревья и кусты.
3 апреля (пятница) — день после полнолуния
Растения еще находятся под влиянием полнолуния. Если работать в подобные дни, посевы часто не всходят или дают слабые, хилые ростки. Лучше заняться планированием грядок, подбором семян и подготовкой инвентаря.
11 апреля (суббота) — нестабильный период, когда энергия идет на спад
В этот день Луна переходит в фазу, когда жизненные процессы в растениях замедляются. Не рекомендуется сеять, пикировать или пересаживать культуры. Что может пойти не так:
- семена будут долго прорастать;
- рассада будет плохо приживаться;
- возможны болезни из-за слабого иммунитета растений.
12 апреля (воскресенье) — день, когда растения не имеют энергии
Энергетика суток считается "пустой". Растения как будто не реагируют на уход. Все усилия могут оказаться напрасными или даже навредить. Особенно нельзя:
- вносить удобрения;
- проводить обработку от вредителей;
- сажать или пересаживать.
16 апреля (четверг) — день накануне новолуния
Силы растений сосредоточены в корнях, а надземная часть слабая. Любое вмешательство лучше минимизировать из-за рисков повреждения корневой системы.
17 апреля (пятница) — новолуние, полный запрет на работы
Новолуние в знаке Овна — один из худших дней для садоводства. В этот день растения практически "замирают", и любое действие может их ослабить. Что категорически нельзя делать:
- сеять любые культуры;
- высаживать рассаду;
- поливать и подкармливать;
- обрезать деревья.
18 апреля (суббота) — день после новолуния, период восстановления
Хотя Луна уже начинает расти, растения еще не готовы к активному развитию. Лучше дать почве и растениям время восстановиться.
