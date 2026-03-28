Сім небезпечних днів квітня 2026: коли не можна працювати на городі
Квітень — один з найважливіших місяців для садівників та городників, коли слід підготувати розсаду, посіяти та посадити багато культур, обрізати та підживити дерева, кущі. Але є дні за місячним календарем, коли працювати з рослинами не можна, інакше врожаю не буде.
Новини.LIVE розповідає, які сім днів за місячним календарем на квітень 2026 найнебезпечніші.
2 квітня (четвер) — повний Місяць, час повного спокою
Повний Місяць у Терезах створює нестабільну енергетику. У цей день рослини особливо вразливі. Навіть звичайне розпушування ґрунту може порушити баланс і ослабити кореневу систему. Що не варто робити:
- сіяти та висаджувати овочі;
- пересаджувати розсаду;
- підживлювати;
- поливати;
- обрізати дерева та кущі.
3 квітня (п'ятниця) — день після повні
Рослини ще перебувають під впливом повні. Якщо працювати у подібні дні, посіви часто не сходять або дають слабкі, кволі паростки. Краще зайнятися плануванням грядок, підбором насіння та підготовкою інвентарю.
11 квітня (субота) — нестабільний період, коли енергія йде на спад
У цей день Місяць переходить у фазу, коли життєві процеси у рослинах сповільнюються. Не рекомендується сіяти, пікірувати або пересаджувати культури. Що може піти не так:
- насіння довго проростатиме;
- розсада погано приживатиметься;
- можливі хвороби через слабкий імунітет рослин.
12 квітня (неділя) — день, коли рослини не мають енергії
Енергетика доби вважається "порожньою". Рослини ніби не реагують на догляд. Усі зусилля можуть виявитися марними або навіть нашкодити. Особливо не можна:
- вносити добрива;
- проводити обробку від шкідників;
- садити або пересаджувати.
16 квітня (четвер) — день напередодні молодика
Сили рослин зосереджені в коренях, а надземна частина слабка. Будь-яке втручання краще мінімізувати через ризики пошкодження кореневої системи.
17 квітня (п'ятниця) — молодий Місяць, повна заборона на роботи
Молодий Місяць у знаку Овна — один із найгірших днів для садівництва. У цей день рослини практично "завмирають", і будь-яка дія може їх ослабити. Що категорично не можна робити:
- сіяти будь-які культури;
- висаджувати розсаду;
- поливати та підживлювати;
- обрізати дерева.
18 квітня (субота) — день після молодика, період відновлення
Хоча Місяць уже починає зростати, рослини ще не готові до активного розвитку. Краще дати ґрунту і рослинам час відновитися.
