Сім небезпечних днів квітня 2026: коли не можна працювати на городі

Жінка садить картоплю на городі. Фото: depositphotos.com

Квітень — один з найважливіших місяців для садівників та городників, коли слід підготувати розсаду, посіяти та посадити багато культур, обрізати та підживити дерева, кущі. Але є дні за місячним календарем, коли працювати з рослинами не можна, інакше врожаю не буде.

Новини.LIVE розповідає, які сім днів за місячним календарем на квітень 2026 найнебезпечніші.

Сім небезпечних днів квітня 2026 року: коли город краще залишити у спокої

2 квітня (четвер) — повний Місяць, час повного спокою

Повний Місяць у Терезах створює нестабільну енергетику. У цей день рослини особливо вразливі. Навіть звичайне розпушування ґрунту може порушити баланс і ослабити кореневу систему. Що не варто робити:

сіяти та висаджувати овочі;

пересаджувати розсаду;

підживлювати;

поливати;

обрізати дерева та кущі.

3 квітня (п'ятниця) — день після повні

Рослини ще перебувають під впливом повні. Якщо працювати у подібні дні, посіви часто не сходять або дають слабкі, кволі паростки. Краще зайнятися плануванням грядок, підбором насіння та підготовкою інвентарю.

11 квітня (субота) — нестабільний період, коли енергія йде на спад

У цей день Місяць переходить у фазу, коли життєві процеси у рослинах сповільнюються. Не рекомендується сіяти, пікірувати або пересаджувати культури. Що може піти не так:

насіння довго проростатиме;

розсада погано приживатиметься;

можливі хвороби через слабкий імунітет рослин.

12 квітня (неділя) — день, коли рослини не мають енергії

Енергетика доби вважається "порожньою". Рослини ніби не реагують на догляд. Усі зусилля можуть виявитися марними або навіть нашкодити. Особливо не можна:

вносити добрива;

проводити обробку від шкідників;

садити або пересаджувати.

16 квітня (четвер) — день напередодні молодика

Сили рослин зосереджені в коренях, а надземна частина слабка. Будь-яке втручання краще мінімізувати через ризики пошкодження кореневої системи.

17 квітня (п'ятниця) — молодий Місяць, повна заборона на роботи

Молодий Місяць у знаку Овна — один із найгірших днів для садівництва. У цей день рослини практично "завмирають", і будь-яка дія може їх ослабити. Що категорично не можна робити:

сіяти будь-які культури;

висаджувати розсаду;

поливати та підживлювати;

обрізати дерева.

18 квітня (субота) — день після молодика, період відновлення

Хоча Місяць уже починає зростати, рослини ще не готові до активного розвитку. Краще дати ґрунту і рослинам час відновитися.

