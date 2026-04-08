Что сделать к Страстной пятнице на огороде для богатого урожая: народные приметы

Весна уже набирает обороты, и каждый день в апреле может стать решающим для вашего будущего урожая. Народные приметы называют период перед Страстной пятницей особым временем для садоводства и огородничества.

Работа на огороде в Страстную пятницу: что говорят народные приметы

Страстная пятница — день тишины и размышлений. По традиции, в это время не работают на земле.

Существует поверье, что:

земля "не принимает" семена;

растения могут расти слабыми;

урожай может не оправдать ожиданий.

Но есть и исключения, народные приметы говорят, что в этот день стоит сеять петрушку и капусту. Они будут расти здоровыми и подарят щедрый урожай.

Что следует сделать на огороде в Великую среду

Среда Страстной недели — не лучший день для посадки. Зато это идеальный момент для подготовительных работ. Что стоит сделать:

убрать сухие листья и остатки растений;

очистить грядки от сорняков;

подготовить компост или разрыхлить почву.

По приметам, чистота на участке в этот день способствует будущему урожаю. Земля как бы "дышит легче", и это хорошо влияет на развитие культур.

Что можно делать на огороде и в саду в Чистый четверг

Чистый четверг считается одним из самых благоприятных дней для работы на огороде. В народе говорят: что посадите в этот день, то даст хороший и чистый урожай.

Именно в этот день стоит активно сеять и сажать:

картофель ранних сортов;

морковь;

свеклу;

лук;

чеснок;

зелень и пряные травы;

рассаду капусты;

рассаду помидоров.

Что посадить до Страстной пятницы для щедрого урожая

Период до Страстной пятницы — это золотая возможность для ранних посевов. Особенно хорошо высевать культуры, которые не боятся холода.

Зелень и пряные травы

Весной быстро всходят и дают первый урожай:

укроп;

петрушка;

шпинат;

салат;

лук на перо.

Корнеплоды

Одними из первых в грунт высевают:

морковь;

редис;

пастернак.

Капуста и брокколи

В апреле можно высевать цветную капусту и брокколи. Они быстро развиваются и дают стабильный урожай. Чтобы иметь свежие овощи дольше, высевайте брокколи с интервалом в несколько недель.

Бобовые культуры

Горох и бобы идеально подходят для ранней посадки, ведь нуждаются в большом количестве влаги. Весенняя почва как раз имеет достаточный уровень увлажнения для их активного роста.

