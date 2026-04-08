Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сделайте это на огороде до Страстной пятницы: соберете щедрый урожай

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 07:32
Что сделать к Страстной пятнице на огороде для богатого урожая: народные приметы
Пожилая женщина работает на огороде днем. Фото: 123RF

Весна уже набирает обороты, и каждый день в апреле может стать решающим для вашего будущего урожая. Народные приметы называют период перед Страстной пятницей особым временем для садоводства и огородничества.

Новини.LIVE рассказывает, что именно нужно сделать на огороде до Страстной пятницы, чтобы собрать богатый и здоровый урожай.

Работа на огороде в Страстную пятницу: что говорят народные приметы

Страстная пятница — день тишины и размышлений. По традиции, в это время не работают на земле.
Существует поверье, что:

  • земля "не принимает" семена;
  • растения могут расти слабыми;
  • урожай может не оправдать ожиданий.

Но есть и исключения, народные приметы говорят, что в этот день стоит сеять петрушку и капусту. Они будут расти здоровыми и подарят щедрый урожай.

Что следует сделать на огороде в Великую среду

Среда Страстной недели — не лучший день для посадки. Зато это идеальный момент для подготовительных работ. Что стоит сделать:

Читайте также:
  • убрать сухие листья и остатки растений;
  • очистить грядки от сорняков;
  • подготовить компост или разрыхлить почву.

По приметам, чистота на участке в этот день способствует будущему урожаю. Земля как бы "дышит легче", и это хорошо влияет на развитие культур.

Что можно делать на огороде и в саду в Чистый четверг

Чистый четверг считается одним из самых благоприятных дней для работы на огороде. В народе говорят: что посадите в этот день, то даст хороший и чистый урожай.

Именно в этот день стоит активно сеять и сажать:

  • картофель ранних сортов;
  • морковь;
  • свеклу;
  • лук;
  • чеснок;
  • зелень и пряные травы;
  • рассаду капусты;
  • рассаду помидоров.

Что посадить до Страстной пятницы для щедрого урожая

Период до Страстной пятницы — это золотая возможность для ранних посевов. Особенно хорошо высевать культуры, которые не боятся холода.

Зелень и пряные травы

Весной быстро всходят и дают первый урожай:

  • укроп;
  • петрушка;
  • шпинат;
  • салат;
  • лук на перо.

Корнеплоды

Одними из первых в грунт высевают:

  • морковь;
  • редис;
  • пастернак.

Капуста и брокколи

В апреле можно высевать цветную капусту и брокколи. Они быстро развиваются и дают стабильный урожай. Чтобы иметь свежие овощи дольше, высевайте брокколи с интервалом в несколько недель.

Бобовые культуры

Горох и бобы идеально подходят для ранней посадки, ведь нуждаются в большом количестве влаги. Весенняя почва как раз имеет достаточный уровень увлажнения для их активного роста.

народные приметы Страстная пятница работа на огороде
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации