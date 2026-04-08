Что сделать к Страстной пятнице на огороде для богатого урожая: народные приметы

Сделайте это на огороде до Страстной пятницы: соберете щедрый урожай
Весна уже набирает обороты, и каждый день в апреле может стать решающим для вашего будущего урожая. Народные приметы называют период перед Страстной пятницей особым временем для садоводства и огородничества.
Работа на огороде в Страстную пятницу: что говорят народные приметы
Страстная пятница — день тишины и размышлений. По традиции, в это время не работают на земле.
Существует поверье, что:
- земля "не принимает" семена;
- растения могут расти слабыми;
- урожай может не оправдать ожиданий.
Но есть и исключения, народные приметы говорят, что в этот день стоит сеять петрушку и капусту. Они будут расти здоровыми и подарят щедрый урожай.
Что следует сделать на огороде в Великую среду
Среда Страстной недели — не лучший день для посадки. Зато это идеальный момент для подготовительных работ. Что стоит сделать:
- убрать сухие листья и остатки растений;
- очистить грядки от сорняков;
- подготовить компост или разрыхлить почву.
По приметам, чистота на участке в этот день способствует будущему урожаю. Земля как бы "дышит легче", и это хорошо влияет на развитие культур.
Что можно делать на огороде и в саду в Чистый четверг
Чистый четверг считается одним из самых благоприятных дней для работы на огороде. В народе говорят: что посадите в этот день, то даст хороший и чистый урожай.
Именно в этот день стоит активно сеять и сажать:
- картофель ранних сортов;
- морковь;
- свеклу;
- лук;
- чеснок;
- зелень и пряные травы;
- рассаду капусты;
- рассаду помидоров.
Что посадить до Страстной пятницы для щедрого урожая
Период до Страстной пятницы — это золотая возможность для ранних посевов. Особенно хорошо высевать культуры, которые не боятся холода.
Зелень и пряные травы
Весной быстро всходят и дают первый урожай:
- укроп;
- петрушка;
- шпинат;
- салат;
- лук на перо.
Корнеплоды
Одними из первых в грунт высевают:
- морковь;
- редис;
- пастернак.
Капуста и брокколи
В апреле можно высевать цветную капусту и брокколи. Они быстро развиваются и дают стабильный урожай. Чтобы иметь свежие овощи дольше, высевайте брокколи с интервалом в несколько недель.
Бобовые культуры
Горох и бобы идеально подходят для ранней посадки, ведь нуждаются в большом количестве влаги. Весенняя почва как раз имеет достаточный уровень увлажнения для их активного роста.
