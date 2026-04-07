Страстная пятница 2026: что посеять, чтобы удвоить урожай, народные приметы

Женщина сеет растения на огороде. Фото: es.123rf.com

Страстная пятница — один из важнейших дней для христиан перед Пасхой. Это время тишины и молитвы. В то же время народные приметы обещают большой урожай даже в этот день. Важно лишь знать, какие культуры можно сеять.

что стоит посеять в Страстную пятницу 2026, чтобы урожай был вдвое больше и вкуснее.

Какие растения сеять на огороде в Страстную пятницу 2026 года

Церковь не устанавливает прямого запрета на работу на земле в этот день. Однако отмечает: любые дела не должны отвлекать вас от богослужений и молитвы.

По народным приметам тяжелый физический труд, особенно на огороде, в Страстную пятницу нежелателен. Однако есть исключения. Отдельные культуры, по поверьям, стоит посеять именно в этот день для щедрого урожая:

Петрушка — на густую и сочную зелень

Считается, что посеянная в этот день петрушка вырастает особенно пышной и ароматной. Чтобы получить хороший результат:

Читайте также:

выберите сухой, защищенный от ветра участок;

высевайте семена на глубину до одного сантиметра;

оставляйте небольшое расстояние между зернами, чтобы всходы не загущались;

междурядья делайте примерно 15 см.

После посева грядку стоит накрыть агроволокном или пленкой до появления всходов. Полив должен быть умеренным, без переувлажнения.

Капуста — на щедрый и крепкий урожай

Еще одна культура, которую советуют сеять в этот день — капуста. Но в апреле почва часто еще холодная, поэтому лучше выращивать ее через рассаду. Как правильно это сделать:

используйте отдельные емкости или кассеты для рассады;

выберите легкую питательную почву или приготовьте смесь самостоятельно;

высевайте по одному семени в каждую лунку;

присыпайте тонким слоем земли и увлажняйте теплой водой;

накройте посевы и поставьте в теплое место.

Когда появятся всходы, укрытие можно снять, а рассаду регулярно поливать.

Что не стоит сеять в Страстную пятницу по народным приметам

Не все культуры одинаково хорошо реагируют на посев в Страстную пятницу. В частности, считается, что пшеница, посеянная в этот день, дает слабые всходы, а также другие зерновые культуры могут расти медленно и давать меньший урожай.

