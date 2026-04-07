Страстная пятница 2026: что посеять, чтобы удвоить урожай, народные приметы

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород

Страстная пятница 2026: какие растения посеять, чтобы удвоить урожай

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 07:32
Женщина сеет растения на огороде. Фото: es.123rf.com

Страстная пятница — один из важнейших дней для христиан перед Пасхой. Это время тишины и молитвы. В то же время народные приметы обещают большой урожай даже в этот день. Важно лишь знать, какие культуры можно сеять.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит посеять в Страстную пятницу 2026, чтобы урожай был вдвое больше и вкуснее.

Какие растения сеять на огороде в Страстную пятницу 2026 года

Церковь не устанавливает прямого запрета на работу на земле в этот день. Однако отмечает: любые дела не должны отвлекать вас от богослужений и молитвы.

По народным приметам тяжелый физический труд, особенно на огороде, в Страстную пятницу нежелателен. Однако есть исключения. Отдельные культуры, по поверьям, стоит посеять именно в этот день для щедрого урожая:

  • Петрушка на густую и сочную зелень

Считается, что посеянная в этот день петрушка вырастает особенно пышной и ароматной. Чтобы получить хороший результат:

Читайте также:
  • выберите сухой, защищенный от ветра участок;
  • высевайте семена на глубину до одного сантиметра;
  • оставляйте небольшое расстояние между зернами, чтобы всходы не загущались;
  • междурядья делайте примерно 15 см.

После посева грядку стоит накрыть агроволокном или пленкой до появления всходов. Полив должен быть умеренным, без переувлажнения.

  • Капуста на щедрый и крепкий урожай

Еще одна культура, которую советуют сеять в этот день — капуста. Но в апреле почва часто еще холодная, поэтому лучше выращивать ее через рассаду. Как правильно это сделать:

  • используйте отдельные емкости или кассеты для рассады;
  • выберите легкую питательную почву или приготовьте смесь самостоятельно;
  • высевайте по одному семени в каждую лунку;
  • присыпайте тонким слоем земли и увлажняйте теплой водой;
  • накройте посевы и поставьте в теплое место.

Когда появятся всходы, укрытие можно снять, а рассаду регулярно поливать.

Что не стоит сеять в Страстную пятницу по народным приметам

Не все культуры одинаково хорошо реагируют на посев в Страстную пятницу. В частности, считается, что пшеница, посеянная в этот день, дает слабые всходы, а также другие зерновые культуры могут расти медленно и давать меньший урожай.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации