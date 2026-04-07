Страсна п'ятниця 2026: що посіяти, щоб подвоїти врожай, народні прикмети

Страсна п'ятниця 2026: які рослини посіяти, щоб подвоїти врожай
Страсна п'ятниця — один із найважливіших днів для християн перед Великоднем. Це час тиші та молитви. Водночас народні прикмети обіцяють великий врожай навіть у цей день. Важливо лише знати, які культури можна сіяти.
Новини.LIVE розповідає, що варто посіяти у Страсну п'ятницю 2026, щоб врожай був вдвічі більшим та смачнішим.
Які рослини сіяти на городі у Страсну п'ятницю 2026
Церква не встановлює прямої заборони на роботу на землі у цей день. Однак наголошує: будь-які справи не повинні відволікати вас від богослужінь та молитви.
За народними прикметами важка фізична праця, особливо на городі, у Страсну п'ятницю небажана. Проте є винятки. Окремі культури, за повір'ями, варто посіяти саме цього дня для щедрого врожаю:
- Петрушка — на густу і соковиту зелень
Вважається, що посіяна цього дня петрушка виростає особливо пишною та ароматною. Щоб отримати гарний результат:
- оберіть суху, захищену від вітру ділянку;
- висівайте насіння на глибину до одного сантиметра;
- залишайте невелику відстань між зернами, щоб сходи не загущувалися;
- міжряддя робіть приблизно 15 см.
Після посіву грядку варто накрити агроволокном або плівкою до появи сходів. Полив має бути помірним, без перезволоження.
- Капуста — на щедрий і міцний урожай
Ще одна культура, яку радять сіяти у цей день — капуста. Але у квітні ґрунт часто ще холодний, тому краще вирощувати її через розсаду. Як правильно це зробити:
- використовуйте окремі ємності або касети для розсади;
- оберіть легкий поживний ґрунт або приготуйте суміш самостійно;
- висівайте по одній насінині в кожну лунку;
- присипайте тонким шаром землі та зволожуйте теплою водою;
- накрийте посіви і поставте у тепле місце.
Коли з'являться сходи, укриття можна зняти, а розсаду регулярно поливати.
Що не варто сіяти у Страсну п'ятницю за народними прикметами
Не всі культури однаково добре реагують на посів у Страсну п'ятницю. Зокрема, вважається, що пшениця, посіяна цього дня, дає слабкі сходи, а також інші зернові культури можуть рости повільно і давати менший урожай.
