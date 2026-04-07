Страсна п'ятниця 2026: що посіяти, щоб подвоїти врожай, народні прикмети

Страсна п'ятниця — один із найважливіших днів для християн перед Великоднем. Це час тиші та молитви. Водночас народні прикмети обіцяють великий врожай навіть у цей день. Важливо лише знати, які культури можна сіяти.

Які рослини сіяти на городі у Страсну п'ятницю 2026

Церква не встановлює прямої заборони на роботу на землі у цей день. Однак наголошує: будь-які справи не повинні відволікати вас від богослужінь та молитви.

За народними прикметами важка фізична праця, особливо на городі, у Страсну п'ятницю небажана. Проте є винятки. Окремі культури, за повір'ями, варто посіяти саме цього дня для щедрого врожаю:

Петрушка — на густу і соковиту зелень

Вважається, що посіяна цього дня петрушка виростає особливо пишною та ароматною. Щоб отримати гарний результат:

оберіть суху, захищену від вітру ділянку;

висівайте насіння на глибину до одного сантиметра;

залишайте невелику відстань між зернами, щоб сходи не загущувалися;

міжряддя робіть приблизно 15 см.

Після посіву грядку варто накрити агроволокном або плівкою до появи сходів. Полив має бути помірним, без перезволоження.

Капуста — на щедрий і міцний урожай

Ще одна культура, яку радять сіяти у цей день — капуста. Але у квітні ґрунт часто ще холодний, тому краще вирощувати її через розсаду. Як правильно це зробити:

використовуйте окремі ємності або касети для розсади;

оберіть легкий поживний ґрунт або приготуйте суміш самостійно;

висівайте по одній насінині в кожну лунку;

присипайте тонким шаром землі та зволожуйте теплою водою;

накрийте посіви і поставте у тепле місце.

Коли з'являться сходи, укриття можна зняти, а розсаду регулярно поливати.

Що не варто сіяти у Страсну п'ятницю за народними прикметами

Не всі культури однаково добре реагують на посів у Страсну п'ятницю. Зокрема, вважається, що пшениця, посіяна цього дня, дає слабкі сходи, а також інші зернові культури можуть рости повільно і давати менший урожай.

