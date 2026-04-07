Страсна п'ятниця 2026: що посіяти, щоб подвоїти врожай, народні прикмети

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Страсна п'ятниця 2026: які рослини посіяти, щоб подвоїти врожай

Страсна п'ятниця 2026: які рослини посіяти, щоб подвоїти врожай

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 07:32
Жінка сіє рослини на городі. Фото: es.123rf.com

Страсна п'ятниця — один із найважливіших днів для християн перед Великоднем. Це час тиші та молитви. Водночас народні прикмети обіцяють великий врожай навіть у цей день. Важливо лише знати, які культури можна сіяти.

Новини.LIVE розповідає, що варто посіяти у Страсну п'ятницю 2026, щоб врожай був вдвічі більшим та смачнішим.

Які рослини сіяти на городі у Страсну п'ятницю 2026

Церква не встановлює прямої заборони на роботу на землі у цей день. Однак наголошує: будь-які справи не повинні відволікати вас від богослужінь та молитви.

За народними прикметами важка фізична праця, особливо на городі, у Страсну п'ятницю небажана. Проте є винятки. Окремі культури, за повір'ями, варто посіяти саме цього дня для щедрого врожаю:

  • Петрушка — на густу і соковиту зелень

Вважається, що посіяна цього дня петрушка виростає особливо пишною та ароматною. Щоб отримати гарний результат:

Читайте також:
  • оберіть суху, захищену від вітру ділянку;
  • висівайте насіння на глибину до одного сантиметра;
  • залишайте невелику відстань між зернами, щоб сходи не загущувалися;
  • міжряддя робіть приблизно 15 см.

Після посіву грядку варто накрити агроволокном або плівкою до появи сходів. Полив має бути помірним, без перезволоження.

  • Капуста — на щедрий і міцний урожай

Ще одна культура, яку радять сіяти у цей день — капуста. Але у квітні ґрунт часто ще холодний, тому краще вирощувати її через розсаду. Як правильно це зробити:

  • використовуйте окремі ємності або касети для розсади;
  • оберіть легкий поживний ґрунт або приготуйте суміш самостійно;
  • висівайте по одній насінині в кожну лунку;
  • присипайте тонким шаром землі та зволожуйте теплою водою;
  • накрийте посіви і поставте у тепле місце.

Коли з'являться сходи, укриття можна зняти, а розсаду регулярно поливати.

Що не варто сіяти у Страсну п'ятницю за народними прикметами

Не всі культури однаково добре реагують на посів у Страсну п'ятницю. Зокрема, вважається, що пшениця, посіяна цього дня, дає слабкі сходи, а також інші зернові культури можуть рости повільно і давати менший урожай.

Страсна п'ятниця великий врожай посадка рослин
Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації