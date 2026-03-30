Чому не можна садити картоплю до Великодня 2026: народні прикмети

Городниця садить картоплю. Фото: istockphoto.com

Наближається час, коли перед городниками постає важливе питання — коли садити картоплю, щоб отримати щедрий урожай. У народі здавна кажуть, що до Великодня цього робити категорично не можна. Але чому існує така заборона і чи варто її дотримуватися сьогодні.

Новини.LIVE розібрались у питанні, щоб ваш врожай бульбу був справді багатий.

Чому до Великодня не садять картоплю: народні прикмети

В українській культурі період перед Великоднем один з найважливіших у році. Він сповнений давніх звичаїв та традицій. Це час духовного очищення, посту, молитв, спокою та підготовки до великого свята. Саме тому важку фізичну працю, зокрема роботи на городі, намагалися відкласти.

За народними прикметами, земля в цей період ще "відпочиває", тож будь-яке втручання може погано вплинути на майбутній урожай. Люди вірили, картопля, яку посадили перед Воскресінням Христовим не зійде, або дасть дрібні плоди. Натомість після свята починається новий етап — і в духовному житті, і в господарстві. Земля "прокидається" остаточно і готова приймати насіння.

Чи є раціональне пояснення цієї заборони

Окрім прикмет, існує і цілком практичне пояснення. У більшості регіонів України до Великодня ґрунт ще недостатньо прогрітий, через це:

картопля може довго не проростати;

загнивати у вологому та холодному ґрунті;

дати слабкі сходи.

Щоб отримати хороший урожай картоплі, варто садити її коли температура ґрунту досягне від +8 до +10°C і не буде ризику нічних заморозків. У більшості випадків це якраз збігається з періодом після Великодня.

