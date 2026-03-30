Почему нельзя сажать картошку до Пасхи 2026: народные приметы

Огородница сажает картофель. Фото: istockphoto.com

Приближается время, когда перед огородниками встает важный вопрос — когда сажать картофель, чтобы получить щедрый урожай. В народе издавна говорят, что до Пасхи этого делать категорически нельзя. Но почему существует такой запрет и стоит ли его соблюдать сегодня.

Новини.LIVE разобрались в вопросе, чтобы ваш урожай картофеля был действительно богатым.

Почему до Пасхи не сажают картофель: народные приметы

В украинской культуре период перед Пасхой один из важнейших в году. Он полон древних обычаев и традиций. Это время духовного очищения, поста, молитв, покоя и подготовки к большому празднику. Именно поэтому тяжелый физический труд, в частности работы на огороде, пытались отложить.

По народным приметам, земля в этот период еще "отдыхает", поэтому любое вмешательство может плохо повлиять на будущий урожай. Люди верили, картофель, который посадили перед Воскресением Христовым не взойдет, или даст мелкие плоды. Зато после праздника начинается новый этап — и в духовной жизни, и в хозяйстве. Земля "просыпается" окончательно и готова принимать семена.

Есть ли рациональное объяснение этого запрета

Кроме примет, существует и вполне практическое объяснение. В большинстве регионов Украины к Пасхе почва еще недостаточно прогрета, поэтому:

картофель может долго не прорастать;

загнивать во влажной и холодной почве;

дать слабые всходы.

Чтобы получить хороший урожай картофеля, стоит сажать его когда температура почвы достигнет от +8 до +10°C и не будет риска ночных заморозков. В большинстве случаев это как раз совпадает с периодом после Пасхи.

