Страсний тиждень 2026: чи дозволено працювати на городі та в саду
Страсний тиждень — особливий час для підготовки до світлого Великодня. Але окрім духовної складової є й повсякденні справи, які потрібно виконувати. У цей час починається сезон робіт у саду та на городі, і виникає логічне питання: чи дозволено садити рослини у святковий період, обрізати дерева та працювати із землею?
Новини.LIVE розповідає, що кажуть народні прикмети та церковні традиції.
Чи можна працювати на городі у Страсний тиждень: народні прикмети
Наші предки вірили, що у Страсний тиждень будь-які роботи із землею краще відкласти, адже земля ще "відпочиває" і не приймає насіння. За народними уявленнями посадка рослин у цей період не принесе бажаного. Посіви можуть не зійти або бути пошкодженими.
Особливо насторожено ставилися до окремих днів:
- у понеділок — боялися, що врожай згниє через дощі;
- у середу — вірили, що рослини може побити град;
- у сам Великдень намагалися нічого не різати, не пиляти й не виконувати фізично важку працю.
Чи можна садити рослини та обрізати дерева у Страсний тиждень: думка церкви
Священники наголошують: прямої заборони на роботу в саду чи на городі у Біблії немає. Тобто, садіння рослин, обрізка дерев і кущів у Страсний тиждень не є гріхом. Будь-яка чесна праця не засуджується, а навпаки навіть вітається.
Втім, є важливий нюанс. Вірянам радять:
- більше часу приділяти молитві;
- згадувати останні дні життя Ісуса Христа;
- зосередитися на внутрішньому стані, а не на побутових справах.
