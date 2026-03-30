Вербна неділя 2026: чи можна працювати на городі та в саду

Городники висаджують рослини у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Весна вже дарує перші сонячні дні. Більшість городників приступили до посівів та посадок культур. Водночас наближається Вербна неділя. Велике церковне свято припадає на 5 квітня. З цим днем пов'язано чимало традицій. А народні прикмети відкривають секрети багатого врожаю.

Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати на городі та в саду у Вербну неділю.

Робота на городі у Вербну неділю: що кажуть священнослужителі

Церква прямо не забороняє фізичну працю у свято. Можна полоти, саджати чи підживлювати рослини, але головне — не забувати про духовну сторону свята. Відвідайте богослужіння, помоліться, проведіть час із родиною, а вже потім беріться до роботи.

Чи можна працювати на городі та в саду у Вербну неділю за народними прикметами

Наші предки вірили: все, що посаджене у Вербну неділю, ростиме швидко, але врожай буде мізерним. З цього виникла народна приказка: "Посадиш город на Вербну неділю — великих врожаїв не чекай".Особливо це стосувалося картоплі — вважалося, що вона стане водянистою та погано зберігатиметься.

Робота на городі у Вербну неділю: практичні поради

Сучасні фахівці радять орієнтуватися не на забобони, а на реальні умови:

Читайте також:

Температура повітря стабільно плюсова. Ґрунт достатньо прогрітий. Погода безвітряна та стабільна.

У таких умовах ви можете виконати заплановані роботи: підживлення, проріджування розсади, обрізку дерев чи полив.

