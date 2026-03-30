Головна Дім та город Вербна неділя 2026: чи можна працювати на городі та в саду

Вербна неділя 2026: чи можна працювати на городі та в саду

Дата публікації: 30 березня 2026 07:32
Городники висаджують рослини у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Весна вже дарує перші сонячні дні. Більшість городників приступили до посівів та посадок культур. Водночас наближається Вербна неділя. Велике церковне свято припадає на 5 квітня. З цим днем пов'язано чимало традицій. А народні прикмети відкривають секрети багатого врожаю.  

Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати на городі та в саду у Вербну неділю.

Робота на городі у Вербну неділю: що кажуть священнослужителі

Церква прямо не забороняє фізичну працю у свято. Можна полоти, саджати чи підживлювати рослини, але головне — не забувати про духовну сторону свята. Відвідайте богослужіння, помоліться, проведіть час із родиною, а вже потім беріться до роботи.

Чи можна працювати на городі та в саду у Вербну неділю за народними прикметами

Наші предки вірили: все, що посаджене у Вербну неділю, ростиме швидко, але врожай буде мізерним. З цього виникла народна приказка: "Посадиш город на Вербну неділю — великих врожаїв не чекай".Особливо це стосувалося картоплі — вважалося, що вона стане водянистою та погано зберігатиметься.

Робота на городі у Вербну неділю: практичні поради

Сучасні фахівці радять орієнтуватися не на забобони, а на реальні умови:

Читайте також:
  1. Температура повітря стабільно плюсова.
  2. Ґрунт достатньо прогрітий.
  3. Погода безвітряна та стабільна.

У таких умовах ви можете виконати заплановані роботи: підживлення, проріджування розсади, обрізку дерев чи полив.

Також ділимося іншими темами з городництва та народними прикметами

У які дні квітня категорично не можна працювати на городі за місячним календарем.

Чому не можна садити калину біля дому за народними прикметами.

Яке дерево садили на подвір'ї наші предки, щоб родина була щасливою та жила у мирі.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
