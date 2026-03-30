Вербное воскресенье 2026: можно ли работать на огороде и в саду

Огородники высаживают растения в открытый грунт. Фото: freepik.com

Весна уже дарит первые солнечные дни. Большинство огородников приступили к посевам и посадкам культур. В то же время приближается Вербное воскресенье. Большой церковный праздник приходится на 5 апреля. С этим днем связано немало традиций. А народные приметы открывают секреты богатого урожая.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать на огороде и в саду в Вербное воскресенье.

Работа на огороде в Вербное воскресенье: что говорят священнослужители

Церковь прямо не запрещает физический труд в праздник. Можно полоть, сажать или подпитывать растения, но главное — не забывать о духовной стороне праздника. Посетите богослужение, помолитесь, проведите время с семьей, а уже потом приступайте к работе.

Можно ли работать на огороде и в саду в Вербное воскресенье по народным приметам

Наши предки верили: все, что посажено в Вербное воскресенье, будет расти быстро, но урожай будет скудным. Из этого возникла народная поговорка: "Посадишь огород на Вербное воскресенье — больших урожаев не жди" Особенно это касалось картофеля — считалось, что он станет водянистым и плохо будет храниться.

Работа на огороде в Вербное воскресенье: практические советы

Современные специалисты советуют ориентироваться не на суеверия, а на реальные условия:

Температура воздуха стабильно плюсовая. Почва достаточно прогрета. Погода безветренная и стабильная.

В таких условиях вы можете выполнить запланированные работы: подкормка, прореживание рассады, обрезка деревьев или полив.

