Коли садити картоплю для багатого врожаю: до чи після Великодня

Чоловік садить картоплю у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Кожної весни городники знову і знову повертаються до головного питання — коли садити картоплю, щоб отримати щедрий і здоровий урожай. Особливо багато суперечок виникає навколо періоду до і після Великодня.



Чому час посадки картоплі такий важливий

Терміни посадки — один із ключових етапів, від якого залежить майбутній урожай. Необхідно знайти баланс між теплом, вологою та стабільною погодою. Якщо висадити зарано, посадковий матеріал може замерзнути або згнисти від перезволоженого ґрунту. Якщо ж затягнути — рослина не встигне повноцінно сформуватися і буде страждати від спеки, посухи та шкідників.

Коли садити картоплю — погодні умови

Можна дотримуватись народних прикмет і заглядати у місячний календар, та все ж головним орієнтиром залишати погодні умови. Щоб посадка була вдалою, звертайте увагу на такі показники:

температура ґрунту від +8 до +12°C на глибині 10-15 см;

денна температура повітря — близько +15-20°C;

нічні заморозки вже не повертаються;

земля помірно волога, але не липка.

Садити картоплю до чи після Великодня: як правильно

У 2026 році Великдень припадає на 12 квітня, що може бути трохи зарано для посадки картоплі. За церковними традиціями, у Страсний тиждень і сам день свята краще утриматися від роботи на городі. Це час для молитви, тиші та родини.

А от за народними прикметами, садити картоплю потрібно у Чистий четвер. Це може принести гарний урожай. Люди вірили, що земля в цей день має особливу силу, а рослини будуть менш вразливими до хвороб і шкідників. Але найкраща стратегія — не обирати між "до" чи "після" Великодня, а орієнтуватися на умови. Якщо земля вже тепла і немає ризику заморозків — можна садити.

