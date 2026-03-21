Когда сажать картошку для богатого урожая: до или после Пасхи

Когда сажать картошку для богатого урожая: до или после Пасхи

Дата публикации 21 марта 2026 07:32
Мужчина сажает картофель в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Каждую весну огородники снова и снова возвращаются к главному вопросу — когда сажать картофель, чтобы получить щедрый и здоровый урожай. Особенно много споров возникает вокруг периода до и после Пасхи.

Новини.LIVE рассказывает, действительно ли есть разница, когда именно высаживать клубни, и что говорят народные приметы.

Почему время посадки картофеля так важно

Сроки посадки — один из ключевых этапов, от которого зависит будущий урожай. Необходимо найти баланс между теплом, влагой и стабильной погодой. Если высадить рано, посадочный материал может замерзнуть или сгнить от переувлажненной почвы. Если же затянуть — растение не успеет полноценно сформироваться и будет страдать от жары, засухи и вредителей.

Когда сажать картофель — погодные условия

Можно придерживаться народных примет и заглядывать в лунный календарь, но все же главным ориентиром оставлять погодные условия. Чтобы посадка была удачной, обращайте внимание на такие показатели:

  • температура почвы от +8 до +12°C на глубине 10-15 см;
  • дневная температура воздуха - около +15-20°C;
  • ночные заморозки уже не возвращаются;
  • земля умеренно влажная, но не липкая.

Сажать картофель до или после Пасхи: как правильно

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, что может быть немного рановато для посадки картофеля. По церковным традициям, в Страстную неделю и сам день праздника лучше воздержаться от работы на огороде. Это время для молитвы, тишины и семьи.

А вот по народным приметам, сажать картофель нужно в Чистый четверг. Это может принести хороший урожай. Люди верили, что земля в этот день имеет особую силу, а растения будут менее уязвимыми к болезням и вредителям. Но лучшая стратегия — не выбирать между "до" или "после" Пасхи, а ориентироваться на условия. Если земля уже теплая и нет риска заморозков — можно сажать.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
