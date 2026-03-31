Страстная неделя 2026: разрешено ли работать на огороде и в саду
Страстная неделя — особое время для подготовки к светлой Пасхе. Но кроме духовной составляющей есть и повседневные дела, которые нужно выполнять. В это время начинается сезон работ в саду и на огороде, и возникает логичный вопрос: разрешено ли сажать растения в праздничный период, обрезать деревья и работать с землей?
Новини.LIVE рассказывает, что говорят народные приметы и церковные традиции.
Можно ли работать на огороде в Страстную неделю: народные приметы
Наши предки верили, что в Страстную неделю любые работы с землей лучше отложить, ведь земля еще "отдыхает" и не принимает семена. По народным представлениям посадка растений в этот период не принесет желаемого. Посевы могут не взойти или быть поврежденными.
Особенно настороженно относились к отдельным дням:
- в понедельник — боялись, что урожай сгниет из-за дождей;
- в среду — верили, что растения может побить град;
- в саму Пасху старались ничего не резать, не пилить и не выполнять физически тяжелый труд.
Можно ли сажать растения и обрезать деревья в Страстную неделю: мнение церкви
Священники отмечают: прямого запрета на работу в саду или на огороде в Библии нет. То есть, посадка растений, обрезка деревьев и кустов в Страстную неделю не является грехом. Любой честный труд не осуждается, а наоборот даже приветствуется.
Впрочем, есть важный нюанс. Верующим советуют:
- больше времени уделять молитве;
- вспоминать последние дни жизни Иисуса Христа;
- сосредоточиться на внутреннем состоянии, а не на бытовых делах.
