Страстная неделя 2026: разрешено ли работать на огороде и в саду

Женщина работает на огороде весной.

Страстная неделя — особое время для подготовки к светлой Пасхе. Но кроме духовной составляющей есть и повседневные дела, которые нужно выполнять. В это время начинается сезон работ в саду и на огороде, и возникает логичный вопрос: разрешено ли сажать растения в праздничный период, обрезать деревья и работать с землей?

Можно ли работать на огороде в Страстную неделю: народные приметы

Наши предки верили, что в Страстную неделю любые работы с землей лучше отложить, ведь земля еще "отдыхает" и не принимает семена. По народным представлениям посадка растений в этот период не принесет желаемого. Посевы могут не взойти или быть поврежденными.

Особенно настороженно относились к отдельным дням:

в понедельник — боялись, что урожай сгниет из-за дождей;

в среду — верили, что растения может побить град;

в саму Пасху старались ничего не резать, не пилить и не выполнять физически тяжелый труд.

Можно ли сажать растения и обрезать деревья в Страстную неделю: мнение церкви

Священники отмечают: прямого запрета на работу в саду или на огороде в Библии нет. То есть, посадка растений, обрезка деревьев и кустов в Страстную неделю не является грехом. Любой честный труд не осуждается, а наоборот даже приветствуется.

Впрочем, есть важный нюанс. Верующим советуют:

больше времени уделять молитве;

вспоминать последние дни жизни Иисуса Христа;

сосредоточиться на внутреннем состоянии, а не на бытовых делах.

