Україна
Главная Дом и огород Страстная неделя 2026: разрешено ли работать на огороде и в саду

Страстная неделя 2026: разрешено ли работать на огороде и в саду

Дата публикации 31 марта 2026 07:32
Женщина работает на огороде весной. Фото: dreamstime.com

Страстная неделя — особое время для подготовки к светлой Пасхе. Но кроме духовной составляющей есть и повседневные дела, которые нужно выполнять. В это время начинается сезон работ в саду и на огороде, и возникает логичный вопрос: разрешено ли сажать растения в праздничный период, обрезать деревья и работать с землей?

Новини.LIVE рассказывает, что говорят народные приметы и церковные традиции.

Можно ли работать на огороде в Страстную неделю: народные приметы

Наши предки верили, что в Страстную неделю любые работы с землей лучше отложить, ведь земля еще "отдыхает" и не принимает семена. По народным представлениям посадка растений в этот период не принесет желаемого. Посевы могут не взойти или быть поврежденными.

Особенно настороженно относились к отдельным дням:

  • в понедельник — боялись, что урожай сгниет из-за дождей;
  • в среду — верили, что растения может побить град;
  • в саму Пасху старались ничего не резать, не пилить и не выполнять физически тяжелый труд.

Можно ли сажать растения и обрезать деревья в Страстную неделю: мнение церкви

Священники отмечают: прямого запрета на работу в саду или на огороде в Библии нет. То есть, посадка растений, обрезка деревьев и кустов в Страстную неделю не является грехом. Любой честный труд не осуждается, а наоборот даже приветствуется.

Читайте также:

Впрочем, есть важный нюанс. Верующим советуют:

  • больше времени уделять молитве;
  • вспоминать последние дни жизни Иисуса Христа;
  • сосредоточиться на внутреннем состоянии, а не на бытовых делах.

Также мы делились другими народными приметами

Можно ли работать на огороде и в саду в Вербное воскресенье.

Почему нельзя сажать картофель до Пасхи.

В какие дни апреля категорически нельзя работать на огороде по лунному календарю.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
