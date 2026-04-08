Що зробити до Страсної п'ятниці на городі для багатого врожаю: народні прикмети

Літня жінка працює на городі вдень. Фото: 123RF

Весна вже набирає обертів, і кожен день у квітні може стати вирішальним для вашого майбутнього врожаю. Народні прикмети називають період перед Страсною п'ятницею особливим часом для садівництва та городництва.

що саме потрібно зробити на городі до Страсної п'ятниці, щоб зібрати багатий і здоровий урожай.

Робота на городі у Страсну п'ятницю: що кажуть народні прикмети

Страсна п'ятниця — день тиші та роздумів. За традицією, у цей час не працюють на землі.

Існує повір'я, що:

земля "не приймає" насіння;

рослини можуть рости слабкими;

урожай може не виправдати очікувань.

Але є й виключення, народні прикмети кажуть, що цього дня варто сіяти петрушку та капусту. Вони ростимуть здоровими та подарують щедрий врожай.

Що слід зробити на городі у Велику середу

Середа Страсного тижня — не найкращий день для посадки. Натомість це ідеальний момент для підготовчих робіт. Що варто зробити:

прибрати сухе листя та залишки рослин;

очистити грядки від бур'янів;

підготувати компост або розпушити ґрунт.

За прикметами, чистота на ділянці у цей день сприяє майбутньому врожаю. Земля ніби "дихає легше", і це добре впливає на розвиток культур.

Що можна робити на городі та у саду в Чистий четвер

Чистий четвер вважається одним із найсприятливіших днів для роботи на городі. У народі кажуть: що посадите цього дня, те дасть гарний і чистий урожай.

Саме у цей день варто активно сіяти та садити:

картоплю ранніх сортів;

моркву;

буряк;

цибулю;

часник;

зелень і пряні трави;

розсаду капусти;

розсаду помідорів.

Що посадити до Страсної п'ятниці для щедрого врожаю

Період до Страсної п'ятниці — це золота можливість для ранніх посівів. Особливо добре висівати культури, які не бояться холоду.

Зелень і пряні трави

Навесні швидко сходять і дають перший урожай:

кріп;

петрушка;

шпинат;

салат;

цибуля на перо.

Коренеплоди

Одними з перших у ґрунт висівають:

моркву;

редис;

пастернак.

Капуста та броколі

У квітні можна висівати цвітну капусту та броколі. Вони швидко розвиваються і дають стабільний урожай. Щоб мати свіжі овочі довше, висівайте броколі з інтервалом у кілька тижнів.

Бобові культури

Горох і боби ідеально підходять для ранньої посадки, адже потребують багато вологи. Весняний ґрунт якраз має достатній рівень зволоження для їхнього активного росту.

