Велика субота 2026: чи можна працювати на городі та в саду 11 квітня

Велика субота 2026: чи можна виходити на город 11 квітня
Велика субота — особливий день перед Великоднем, який вважається межею між скорботою і світлом. Цей час віряни присвячують молитві та підготовці до свята. Але й про буденні справи багато хто не забуває. А що говорять народні прикмети про роботу на городі у цей день Страсного тижня.
Новини.LIVE розповість, чи є це гріхом та як вчинити правильно.
Чи можна працювати на городі у Велику суботу 11 квітня 2026
Церква не забороняє працювати на городі або в саду цього дня. Але священнослужителі наголошують: спершу варто приділити час молитві, відвідати храм або хоча б побути в спокої.
За народними прикметами, цього дня дозволена легка праця без поспіху. Будь-яка робота має виконуватися зі світлими думками. Вважалося, що роботи, які викликають втому чи роздратування, можуть негативно вплинути як на врожай, так і на добробут родини.
Які роботи дозволені: що можна робити на землі
У Велику суботу краще обрати прості та нетривалі справи. Цього дня можна:
- підготувати грядки до посіву;
- злегка розпушити ґрунт;
- підживити рослини;
- посіяти овочі або зелень;
- висіяти насіння на розсаду;
- перебрати та підготувати насіння.
Що не варто робити у Велику суботу
Попри відсутність суворих заборон, є речі, яких краще уникати. Наші предки вірили, що важка праця у Велику суботу може "забрати силу" або принести неспокій у дім. Не рекомендується:
- садити картоплю та інші "важкі" культури;
- виконувати виснажливу фізичну роботу;
- працювати через силу або з поганим настроєм;
- сваритися чи з'ясовувати стосунки під час роботи.
