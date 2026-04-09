Велика субота 2026: чи можна виходити на город 11 квітня

Дата публікації: 9 квітня 2026 07:32
Велика субота 2026: чи можна працювати на городі та в саду 11 квітня
Жінка працює на присадибній ділянці. Фото: istockphoto.com

Велика субота — особливий день перед Великоднем, який вважається межею між скорботою і світлом. Цей час віряни присвячують молитві та підготовці до свята. Але й про буденні справи багато хто не забуває. А що говорять народні прикмети про роботу на городі у цей день Страсного тижня.

Новини.LIVE розповість, чи є це гріхом та як вчинити правильно.

Чи можна працювати на городі у Велику суботу 11 квітня 2026

Церква не забороняє працювати на городі або в саду цього дня. Але священнослужителі наголошують: спершу варто приділити час молитві, відвідати храм або хоча б побути в спокої.

За народними прикметами, цього дня дозволена легка праця без поспіху. Будь-яка робота має виконуватися зі світлими думками. Вважалося, що роботи, які викликають втому чи роздратування, можуть негативно вплинути як на врожай, так і на добробут родини.

Які роботи дозволені: що можна робити на землі

У Велику суботу краще обрати прості та нетривалі справи. Цього дня можна: 

  • підготувати грядки до посіву;
  • злегка розпушити ґрунт;
  • підживити рослини;
  • посіяти овочі або зелень;
  • висіяти насіння на розсаду;
  • перебрати та підготувати насіння.

Що не варто робити у Велику суботу

Попри відсутність суворих заборон, є речі, яких краще уникати. Наші предки вірили, що важка праця у Велику суботу може "забрати силу" або принести неспокій у дім. Не рекомендується:

  • садити картоплю та інші "важкі" культури;
  • виконувати виснажливу фізичну роботу;
  • працювати через силу або з поганим настроєм;
  • сваритися чи з'ясовувати стосунки під час роботи.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
