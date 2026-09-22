Что нужно сделать на огороде и в саду до конца сентября 2026: пять главных работ

Работа в саду и на огороде осенью. Коллаж: Новини.LIVE

До конца сентября осталось совсем немного времени, а на огороде и в саду еще масса дел, которые лучше не откладывать на октябрь. Сейчас можно освободить грядки, позаботиться о почве и подготовить место для будущих посадок. Часть работ займет всего несколько часов, зато весной сэкономит немало времени.

Новини.LIVE рассказывают, что же стоит успеть сделать на участке до конца месяца.

Реклама

Что сделать на огороде и в саду до конца сентября: пять дел

1. Соберите урожай и очистите грядки

Не оставляйте до холодов помидоры, перец, баклажаны и другие теплолюбивые культуры. После сбора урожая убирайте ботву, опавшие плоды и сорняки. Здоровые растительные остатки можно отправить в компост, а пораженные болезнями лучше вынести с участка.

2. Засейте пустующие участки сидератами

Читайте также:

Голая земля осенью быстрее уплотняется и теряет питательные вещества. А еще на таком участке быстро распространяются сорняки.

Чтобы этого не произошло, можно посеять:

горчицу;

фацелию;

овес;

озимую рожь;

бобовые культуры.

Сидераты также помогают обогатить почву питательными веществами.

3. Осмотрите деревья и ягодные кустарники

Сентябрь хорошо подходит для санитарного осмотра сада. Удалите сухие, сломанные и явно больные побеги, соберите под деревьями плоды и листья. А вот со сильной формирующей обрезкой спешить не стоит: сроки зависят от конкретной культуры.

4. Позаботьтесь о почве перед зимой

После сбора урожая внесите на грядки зрелый компост или перегной и слегка заделайте его в верхний слой почвы.

Важно: не стоит вносить минеральные удобрения на всякий случай: их состав и количество лучше подбирать в соответствии с потребностями растений и состоянием почвы.

5. Подготовьте грядки под озимые культуры

Если планируете посадку озимого чеснока, лука или моркови, место для них лучше подготовить уже сейчас. Выберите солнечный участок без застоя воды, удалите сорняки, разрыхлите почву и внесите хорошо перепревший компост. После подготовки дайте почве немного осесть. А само время посадки определяйте по погоде.

Делимся другими полезными советами по огородничеству и садоводству

Как избавиться от слизней на огороде осенью и что для этого понадобится.

Какие семь плодовых деревьев стоит посадить осенью, чтобы весной получить крепкие и здоровые молодые растения.

Когда и как сажать морковь под зиму, чтобы получить большой ранний урожай весной.