Как избавиться от слизней на огороде: три простых ловушки нужно установить осенью

Слизень выгрызает дырки в садовом растении. Фото: Shutterstock.com

Улитки — одни из самых опасных вредителей в саду и на огороде. Они быстро размножаются и уничтожают растения одно за другим. А с наступлением холодов никуда не исчезают и зимуют прямо на участке. Поэтому с этими незваными гостями нужно бороться еще осенью. Есть простые, но эффективные способы избавиться от слизней без агрессивной химии и сложных средств. А особенно хорошо они работают после дождя или обильной росы.

Как избавиться от слизней на огороде осенью и что для этого понадобится, рассказали эксперты Woman & Home, передает Новини.LIVE.

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Почему с слизнями стоит бороться осенью

Осенью слизни ищут влажные укрытия под досками, опавшими листьями, сорняками, растительными остатками и другими предметами, лежащими на земле. Кроме того, в укромных местах могут оставаться яйца, из которых в следующем сезоне появятся новые вредители. Поэтому после завершения основного сбора урожая имеет смысл регулярно осматривать участок и использовать простые ловушки.

Три лучшие ловушки для слизней

Ловушка из доски или картона

Это, пожалуй, самый простой способ, ведь приманка вообще не нужна. Положите на влажную землю старую доску, кусок плотного картона, мешковину или другой материал, под которым сохранятся прохлада и влага. Ночью слизни будут выходить кормиться, а утром искать темное укрытие. Именно поэтому они часто собираются под такой ловушкой. Утром поднимите доску и соберите вредителей. На большом участке лучше разложить сразу несколько таких укрытий в разных местах.

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Пивная ловушка для слизней

Слизней привлекает запах брожения, поэтому можно использовать обычное пиво. Возьмите небольшую пластиковую емкость или банку и закопайте ее в землю так, чтобы край оставался примерно на уровне почвы. Налейте внутрь немного пива.

Разместите такие ловушки возле грядок, компоста и густых насаждений, где чаще всего замечаете следы слизней. Проверяйте их утром и регулярно обновляйте приманку. А чтобы дождь не разбавлял жидкость, над ёмкостью можно сделать небольшое укрытие, оставив по бокам достаточно места для слизней.

Ловушка из фруктовой кожуры

Есть еще более простой вариант из кухонных отходов. Половинку кожуры апельсина, грейпфрута или дыни положите срезом к земле в том месте, где появляются вредители. Под ней образуется уютное влажное укрытие, куда слизни могут заползать после ночной активности. Утром проверьте приманку и соберите тех, кто спрятался внутри. Но такие ловушки нужно регулярно заменять.

Когда ставить ловушки осенью

Самое подходящее время для борьбы со слизнями на огороде — влажные прохладные дни и вечера после дождя. В таких условиях они более активны и чаще покидают свои укрытия.

Одновременно уберите с грядок лишние доски, густые сорняки, старую ботву и кучи растительных остатков, под которыми могут прятаться вредители. Почву можно неглубоко разрыхлить, чтобы нарушить влажные укрытия и вынести часть яиц ближе к поверхности.