Как избавиться от слизней на огороде: проверенные средства и методы без химии

Тихий, но очень прожорливый враг огородных и садовых культур — слизни. Они появляются в теплые дождливые дни и за несколько ночей способны превратить сочные листья растений в решето, а молодые всходы уничтожить полностью. Есть простые проверенные методы, которые помогут избавиться от вредителей на огороде без агрессивной химии.

Новини.LIVE рассказывает, как защитить грядки и будущий урожай от слизней.

Почему слизни появляются на огороде

Эти вредители больше всего любят сырость, тень и густые заросли. Особенно активно слизни атакуют грядки после дождя, в прохладные ночи и в местах, где долго сохраняется влага. Если на участке много сорняков, опавших листьев или растения посажены слишком плотно, это становится для них идеальным укрытием.

Как уменьшить количество слизней на участке

Первый и самый важный шаг — сделать огород менее комфортным для этих вредителей. Для этого следует:

поливать грядки утром, чтобы к ночи почва успевала подсыхать;

регулярно убирать сорняки и растительные остатки;

рыхлить землю, чтобы разрушать влажные тайники;

не допускать загущения посадок;

убирать доски, камни и другие укрытия возле грядок.

Как защитить огород с помощью природных врагов слизней

В природе слизней активно уничтожают лягушки, ежи, ящерицы, некоторые виды жуков и птицы. Чтобы они чаще появлялись на участке, можно:

поставить небольшую емкость с водой;

обустроить укромные уголки с камнями или ветками;

развесить скворечники;

если есть возможность, выпускать на участок домашнюю птицу.

Борьба со слизнями: какие ловушки сработают

Слизни хорошо реагируют на запахи и влагу, поэтому их легко заманить в ловушку. Самые эффективные варианты:

Пивные ловушки

Закопайте небольшие емкости вровень с землей и налейте немного пива или кваса. Запах быстро привлекает вредителей.

Фруктовые приманки

Кожура дыни, арбуза, грейпфрута или яблока станет отличной приманкой. Утром под ней можно собрать десятки слизней.

Влажные укрытия

Положите на землю доску, мокрую ткань или картон. Днем вредители будут прятаться там от солнца, и вам будет легко их собрать.

Какие растения отпугивают слизней

Некоторые культуры имеют сильный аромат, который эти вредители ненавидят. Высадите возле грядок:

лаванду;

розмарин;

шалфей;

мяту;

лук;

чеснок.

Какие есть натуральные средства для обработки растений от слизней

Когда слизней на огороде уже много, помогут домашние настои для опрыскивания. Хорошо работает горчичный раствор. Для этого растворите несколько ложек сухой горчицы в теплой воде и настаивайте несколько часов. Также эффективен чесночный настой: измельчите несколько головок чеснока, залейте водой и оставьте на ночь.

Опрыскивать растения лучше вечером, когда вредители выходят на поиски пищи. Запах таких средств отпугивает их и заставляет обходить грядки стороной.

