Як позбутися слимаків на городі: перевірені засоби та методи без хімії

Тихий, але дуже ненажерливий ворог городніх та садових культур — слимаки. Вони з'являються у теплі дощові дні та за кілька ночей здатні перетворити соковите листя рослин на решето, а молоді сходи знищити повністю. Є прості перевірені методи, які допоможуть позбутися шкідників на городі без агресивної хімії.

Чому слимаки з'являються на городі

Ці шкідники найбільше люблять сирість, тінь і густі зарості. Особливо активно слимаки атакують грядки після дощу, у прохолодні ночі та в місцях, де довго зберігається волога. Якщо на ділянці багато бур'янів, опалого листя або рослини посаджені надто щільно, це стає для них ідеальним укриттям.

Як зменшити кількість слимаків на ділянці

Перший і найважливіший крок — зробити город менш комфортним для цих шкідників. Для цього варто:

поливати грядки вранці, щоб до ночі ґрунт встигав підсихати;

регулярно прибирати бур'яни та рослинні залишки;

розпушувати землю, щоб руйнувати вологі схованки;

не допускати загущення посадок;

прибирати дошки, каміння та інші укриття біля грядок.

Як захистити город за допомогою природних ворогів слимаків

У природі слимаків активно знищують жаби, їжаки, ящірки, деякі види жуків і птахи. Щоб вони частіше з'являлися на ділянці, можна:

поставити невелику ємність із водою;

облаштувати затишні куточки з камінням або гілками;

розвісити шпаківні;

якщо є можливість, випускати на ділянку свійську птицю.

Боротьба зі слимаками: які пастки спрацюють

Слимаки добре реагують на запахи та вологу, тому їх легко заманити в пастку. Найефективніші варіанти:

Пивні пастки

Закопайте невеликі ємності врівень із землею та налийте трохи пива або квасу. Запах швидко приваблює шкідників.

Фруктові приманки

Шкірка дині, кавуна, грейпфрута чи яблука стане чудовою принадою. Вранці під нею можна зібрати десятки слимаків.

Вологі укриття

Покладіть на землю дошку, мокру тканину чи картон. Удень шкідники ховатимуться там від сонця, і вам буде легко їх зібрати.

Які рослини відлякують слимаків

Деякі культури мають сильний аромат, який ці шкідники ненавидять. Висадіть біля грядок:

лаванду;

розмарин;

шавлію;

м'яту;

цибулю;

часник.

Які є натуральні засоби для обробки рослин від слимаків

Коли слимаків на городі вже багато, допоможуть домашні настої для обприскування. Добре працює гірчичний розчин. Для цього розчиніть кілька ложок сухої гірчиці у теплій воді та настоюйте кілька годин. Також ефективний часниковий настій: подрібніть кілька головок часнику, залийте водою і залиште на ніч.

Обприскувати рослини краще ввечері, коли шкідники виходять на пошуки їжі. Запах таких засобів відлякує їх і змушує обходити грядки стороною.

