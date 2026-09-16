Як позбутися слимаків на городі: три прості пастки, які слід поставити восени

Слимак вигризає дірки у садовій рослині. Фото: Shutterstock.com

Слимаки — одні з найнебезпечніших шкідників у саду та на городі. Вони швидко розмножуються і знищують рослини одну за одною. А з настанням холодів нікуди не зникають і зимують прямо на ділянці. Тому з цими непроханими гостями потрібно боротися ще восени. Є прості, але ефективні способи позбутися слимаків, без агресивної хімії та складних засобів. А особливо добре вони працюють після дощу або рясної роси.

Як позбутися слимаків на городі восени та що для цього знадобиться, розповіли експерти Woman & Home, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому зі слимаками варто боротися восени

Восени слимаки шукають вологі укриття під дошками, опалим листям, бур'янами, рослинними рештками та іншими предметами, що лежать на землі. Крім того, у затишних місцях можуть залишатися яйця, з яких наступного сезону з'являться нові шкідники. Тому після завершення основного збору врожаю є сенс регулярно оглядати ділянку й використовувати прості пастки.

Три найкращі пастки для слимаків

Пастка з дошки або картону

Це, мабуть, найпростіший спосіб, адже приманка взагалі не потрібна. Покладіть на вологу землю стару дошку, шматок щільного картону, мішковину або інший матеріал, під яким зберігатимуться прохолода й волога. Уночі слимаки виходитимуть годуватися, а зранку шукатимуть темне укриття. Саме тому вони часто збираються під такою пасткою. Вранці підніміть дошку та зберіть шкідників. На великій ділянці краще розкласти одразу кілька таких укриттів у різних місцях.

Читайте також:

Пивна пастка для слимаків

Слимаків приваблює запах ферментації, тому можна використати звичайне пиво. Візьміть невелику пластикову ємність або банку та вкопайте її у землю так, щоб край залишався приблизно на рівні ґрунту. Налийте всередину трохи пива.

Поставте такі пастки біля грядок, компосту та густих насаджень, де найчастіше помічаєте сліди слимаків. Перевіряйте їх уранці та регулярно оновлюйте приманку. А щоб дощ не розбавляв рідину, над ємністю можна зробити невелике накриття, залишивши з боків достатньо місця для слимаків.

Пастка зі шкірки фруктів

Є ще простіший варіант із кухонних залишків. Половинку шкірки апельсина, грейпфрута або дині покладіть зрізом до землі у місці, де з'являються шкідники. Під нею утворюється затишне вологе укриття, куди слимаки можуть заповзати після нічної активності. Вранці перевірте приманку та зберіть тих, хто сховався всередині. Але такі пастки потрібно регулярно замінювати.

Коли ставити пастки восени

Найвдаліший час для боротьби зі слимаками на городі — вологі прохолодні дні та вечори після дощу. За таких умов вони активніші й частіше залишають свої схованки.

Одночасно приберіть із грядок зайві дошки, густі бур'яни, старе бадилля та купи рослинних решток, під якими шкідники можуть ховатися. Ґрунт можна неглибоко розпушити, щоб порушити вологі укриття та винести частину яєць ближче до поверхні.