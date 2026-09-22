Що зробити на городі та в саду до кінця вересня 2026: п'ять головних робіт

Робота у саду та на городі восени. Колаж: Новини.LIVE

До кінця вересня залишилося зовсім небагато часу, а на городі та в саду ще купа справ, які краще не переносити на жовтень. Зараз можна звільнити грядки, подбати про ґрунт і підготувати місце для майбутніх посадок. Частина робіт забере лише кілька годин, зате навесні заощадить чимало часу.

Новини.LIVE розповідає, що ж варто встигнути зробити на ділянці до кінця місяця.

Реклама

Що зробити на городі та в саду до кінця вересня: п'ять справ

1. Зберіть урожай і очистіть грядки

Не залишайте до холодів томати, перець, баклажани та інші теплолюбні культури. Після збору врожаю приберіть бадилля, опалі плоди й бур'яни. Здорові рослинні рештки можна відправити в компост, а уражені хворобами краще винести з ділянки.

2. Засійте порожні ділянки сидератами

Читайте також:

Гола земля восени швидше ущільнюється та втрачає поживні речовини. А ще на такій ділянці швидко поширюються бур'яни.

Щоб цього не сталося, можна посіяти:

гірчицю;

фацелію;

овес;

озиме жито;

бобові культури.

Сидерати також допомагають збагатити ґрунт поживними речовинами.

3. Огляньте дерева та ягідні кущі

Вересень добре підходить для санітарного огляду саду. Видаліть сухі, поламані та явно хворі пагони, зберіть під деревами плоди та листя. А ось із сильною формувальною обрізкою поспішати не варто: строки залежать від конкретної культури.

4. Подбайте про ґрунт перед зимою

Після збору врожаю внесіть на грядки зрілий компост або перегній і злегка закладіть його у верхній шар землі.

Важливо: не варто сипати мінеральні добрива про всяк випадок: їхній склад і кількість краще добирати відповідно до потреб рослин та стану ґрунту.

5. Підготуйте грядки під озимі культури

Якщо плануєте посадку озимого часнику, цибулі або моркви місце для них краще підготувати вже зараз. Виберіть сонячну ділянку без застою води, приберіть бур'яни, розпушіть землю та внесіть добре перепрілий компост. Після підготовки дайте ґрунту трохи осісти. А сам час посадки визначайте за погодою.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва та садівництва

Як позбутися слимаків на городі восени та що для цього знадобиться.

Які сім плодових дерев варто посадити восени, щоб навесні отримати міцні та здорові молоді рослини.

Коли і як садити моркву під зиму, щоб отримати великий ранній врожай навесні.