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Головна Дім та город Що класти в лунку під озимий часник: добриво для великих головок

Що класти в лунку під озимий часник: добриво для великих головок

Ua ru
21 вересня 2026 10:14
Як підготувати лунку для посадки озимого часнику: найкраще добриво
Посадка озимого часнику восени. Фото: shutterstock.com

Багато городників в Україні садять часник під зиму. Але мало хто знає, що секрет щедрого врожаю озимої культури, у правильній підготовці грядок. У лунки необхідно внести якісне добриво. 

Як підготувати лунку для посадки озимого часнику, розповіли фахівці RHS, передає Новини.LIVE.

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Що внести в ґрунт перед посадкою озимого часнику

Найкращим варіантом для осінньої грядки вважається добре перепрілий компост або перегній. Така органіка поступово покращує структуру ґрунту, допомагає утримувати вологу та забезпечує рослини поживними речовинами без різкого стрибка азоту.

Як підготувати лунку для озимого часнику

Добриво краще вносити заздалегідь, за 1-2 тижні до посадки. Ділянку слід перекопати, розпушити землю. Компост краще рівномірно розподілити по поверхні та перемішати з верхнім шаром землі.

Якщо ґрунт бідний та не підготовлений, трохи зрілого компосту або добре перепрілого перегною можна внести у посадкову лунку.

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Але є важливий нюанс. Не кладіть зубчик безпосередньо на органіку. Спочатку змішайте її із землею або присипте невеликим шаром ґрунту, а вже після цього садіть часник.

Що не можна класти під озимий часник

Не використовуйте свіжий гній. Він може містити надто багато азоту, підвищувати концентрацію солей у ґрунті та створювати несприятливі умови для молодого коріння.

Обережно варто поводитися й з мінеральними добривами. Гранули не повинні безпосередньо торкатися зубчиків, інакше можна пошкодити коріння.

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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