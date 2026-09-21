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Главная Дом и огород Что положить в лунку под озимый чеснок: удобрение для больших головок

Что положить в лунку под озимый чеснок: удобрение для больших головок

Ua ru
21 сентября 2026 10:14
Как подготовить лунку для посадки озимого чеснока: лучшее удобрение
Посадка озимого чеснока осенью. Фото: shutterstock.com

Многие огородники в Украине сажают чеснок под зиму. Но мало кто знает, что секрет щедрого урожая этой озимой культуры в правильной подготовке грядок. В лунки необходимо внести качественное удобрение.

Как подготовить лунку для посадки озимого чеснока, рассказали специалисты RHS, передает Новини.LIVE.

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Что внести в почву перед посадкой озимого чеснока

Лучшим вариантом для осенней грядки считается хорошо перепревший компост или перегной. Такая органика постепенно улучшает структуру почвы, помогает удерживать влагу и обеспечивает растения питательными веществами без резкого скачка азота.

Как подготовить лунку для озимого чеснока

Удобрения лучше вносить заранее, за 1-2 недели до посадки. Участок следует перекопать, разрыхлить землю. Компост лучше равномерно распределить по поверхности и перемешать с верхним слоем земли.

Если почва бедная и не подготовлена, немного зрелого компоста или хорошо перепревшего перегноя можно внести в посадочную лунку.

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Но есть важный нюанс. Не кладите зубчик непосредственно на органику. Сначала смешайте ее с землей или присыпьте небольшим слоем почвы, а уже после этого сажайте чеснок.

Что нельзя класть под озимый чеснок

Не используйте свежий навоз. Он может содержать слишком много азота, повышать концентрацию солей в почве и создавать неблагоприятные условия для молодых корней.

Осторожно следует обращаться и с минеральными удобрениями. Гранулы не должны непосредственно соприкасаться с зубчиками, иначе можно повредить корни.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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