Как подготовить лунку для посадки озимого чеснока: лучшее удобрение

Посадка озимого чеснока осенью. Фото: shutterstock.com

Многие огородники в Украине сажают чеснок под зиму. Но мало кто знает, что секрет щедрого урожая этой озимой культуры в правильной подготовке грядок. В лунки необходимо внести качественное удобрение.

Как подготовить лунку для посадки озимого чеснока, рассказали специалисты RHS, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что внести в почву перед посадкой озимого чеснока

Лучшим вариантом для осенней грядки считается хорошо перепревший компост или перегной. Такая органика постепенно улучшает структуру почвы, помогает удерживать влагу и обеспечивает растения питательными веществами без резкого скачка азота.

Как подготовить лунку для озимого чеснока

Удобрения лучше вносить заранее, за 1-2 недели до посадки. Участок следует перекопать, разрыхлить землю. Компост лучше равномерно распределить по поверхности и перемешать с верхним слоем земли.

Если почва бедная и не подготовлена, немного зрелого компоста или хорошо перепревшего перегноя можно внести в посадочную лунку.

Читайте также:

Но есть важный нюанс. Не кладите зубчик непосредственно на органику. Сначала смешайте ее с землей или присыпьте небольшим слоем почвы, а уже после этого сажайте чеснок.

Что нельзя класть под озимый чеснок

Не используйте свежий навоз. Он может содержать слишком много азота, повышать концентрацию солей в почве и создавать неблагоприятные условия для молодых корней.

Осторожно следует обращаться и с минеральными удобрениями. Гранулы не должны непосредственно соприкасаться с зубчиками, иначе можно повредить корни.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

Из-за какой распространенной ошибки чеснок зимой высыхает и что сделать, чтобы он долго хранился.

Какие дни наиболее благоприятны для посева озимого лука по лунному календарю на осень 2026 года.

Когда и как сажать морковь под зиму, чтобы получить большой ранний урожай весной.