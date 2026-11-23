Девушка сеет семена на подоконнике. Фото: Gardeningetc

В декабре работы в саду и на огороде становится меньше. Но некоторые культуры все еще можно сеять. В частности, зимой на подоконнике можно выращивать свежую зелень. Также не следует забывать и об уходе за комнатными растениями. А чтобы выбрать лучшее время для этих дел, стоит обратить внимание на лунный посевной календарь.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни декабря 2026 года благоприятны, а какие — нет. А также какие работы стоит провести до Нового года.

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Фазы Луны в декабре 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

Убывающая Луна — с 1 по 8 декабря;

— с 1 по 8 декабря; Новолуние — 9 декабря;

— 9 декабря; Растущая Луна — с 10 по 23 декабря;

— с 10 по 23 декабря; Полнолуние — 24 декабря;

— 24 декабря; Убывающая Луна — с 25 по 31 декабря;

— с 25 по 31 декабря; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Благоприятные дни для посева и посадки в декабре 2026 года

По лунному посевному календарю огородники могут ориентироваться на следующие даты:

микрозелень редиса, гороха, подсолнечника и рукколы — 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 декабря;

лук на перо — 2, 3, 4, 6, 7, 26, 27, 30, 31 декабря;

петрушка, сельдерей и свекла на зелень — 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 декабря;

комнатные помидоры, перец и огурцы — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 декабря.

Неблагоприятными для посева и пересадки считаются: 8, 9, 23, 24, 25 декабря. Эти дни можно посвятить подготовке емкостей, проверке семян или приведению в порядок инструментов.

Что можно посадить в декабре до Нового года

Вырастить собственную зелень можно даже без балкона или теплицы. Выбирайте культуры в зависимости от того, как быстро хотите получить урожай.

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Микрозелень редиса, горчицы, гороха и подсолнечника высевают в неглубокие контейнеры. Молодые побеги некоторых культур можно срезать уже через 7–12 дней.

Кресс-салат быстро прорастает и хорошо подходит новичкам. Его можно выращивать даже на увлажненном субстрате без почвы.

Руккола, листовой салат и шпинат подойдут для небольших горшков, но в декабре потребуют дополнительного освещения.

Укроп, петрушку и базилик тоже можно сеять на подоконнике, однако на полноценную зелень придется подождать.

Лук высаживают в почву или ставят корнем в воду. При благоприятных условиях перья срезают примерно через две-три недели.

Как ухаживать за комнатными растениями в декабре

Зимой большинство комнатных растений растет медленнее. Проверяйте влажность почвы перед поливом, берегите корни от холодного подоконника, а листья — от горячего воздуха батареек. Пыль с крупных листьев осторожно вытирайте влажной салфеткой, регулярно осматривайте растения на наличие вредителей.

По лунному календарю благоприятные дни для полива и умеренной подкормки: 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 декабря.

Неблагоприятными будут: 8, 9, 23, 24, 25 декабря.

Какие работы провести в саду и на огороде в декабре

Проверьте укрытие роз, винограда и молодых растений. После снегопадов осторожно убирайте тяжелый мокрый снег с ветвей, а стволы деревьев защитите от грызунов. Переберите картофель, морковь и свеклу в погребе, удалите испорченные овощи.

Если почва уже стабильно остыла, а грядки подготовлены заранее, возможен подзимний посев моркови, укропа и шпината сухими семенами. В конце месяца также пора проверить запасы семян и спланировать весенние посадки.

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