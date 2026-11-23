Посевной календарь на декабрь 2026: что можно посеять до Нового года
В декабре работы в саду и на огороде становится меньше. Но некоторые культуры все еще можно сеять. В частности, зимой на подоконнике можно выращивать свежую зелень. Также не следует забывать и об уходе за комнатными растениями. А чтобы выбрать лучшее время для этих дел, стоит обратить внимание на лунный посевной календарь.
Новини.LIVE рассказывает, какие дни декабря 2026 года благоприятны, а какие — нет. А также какие работы стоит провести до Нового года.
Фазы Луны в декабре 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние
- Убывающая Луна — с 1 по 8 декабря;
- Новолуние — 9 декабря;
- Растущая Луна — с 10 по 23 декабря;
- Полнолуние — 24 декабря;
- Убывающая Луна — с 25 по 31 декабря;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Благоприятные дни для посева и посадки в декабре 2026 года
По лунному посевному календарю огородники могут ориентироваться на следующие даты:
- микрозелень редиса, гороха, подсолнечника и рукколы — 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 декабря;
- лук на перо — 2, 3, 4, 6, 7, 26, 27, 30, 31 декабря;
- петрушка, сельдерей и свекла на зелень — 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 декабря;
- комнатные помидоры, перец и огурцы — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 декабря.
Неблагоприятными для посева и пересадки считаются: 8, 9, 23, 24, 25 декабря. Эти дни можно посвятить подготовке емкостей, проверке семян или приведению в порядок инструментов.
Что можно посадить в декабре до Нового года
Вырастить собственную зелень можно даже без балкона или теплицы. Выбирайте культуры в зависимости от того, как быстро хотите получить урожай.
Микрозелень редиса, горчицы, гороха и подсолнечника высевают в неглубокие контейнеры. Молодые побеги некоторых культур можно срезать уже через 7–12 дней.
Кресс-салат быстро прорастает и хорошо подходит новичкам. Его можно выращивать даже на увлажненном субстрате без почвы.
Руккола, листовой салат и шпинат подойдут для небольших горшков, но в декабре потребуют дополнительного освещения.
Укроп, петрушку и базилик тоже можно сеять на подоконнике, однако на полноценную зелень придется подождать.
Лук высаживают в почву или ставят корнем в воду. При благоприятных условиях перья срезают примерно через две-три недели.
Как ухаживать за комнатными растениями в декабре
Зимой большинство комнатных растений растет медленнее. Проверяйте влажность почвы перед поливом, берегите корни от холодного подоконника, а листья — от горячего воздуха батареек. Пыль с крупных листьев осторожно вытирайте влажной салфеткой, регулярно осматривайте растения на наличие вредителей.
По лунному календарю благоприятные дни для полива и умеренной подкормки: 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 декабря.
Неблагоприятными будут: 8, 9, 23, 24, 25 декабря.
Какие работы провести в саду и на огороде в декабре
Проверьте укрытие роз, винограда и молодых растений. После снегопадов осторожно убирайте тяжелый мокрый снег с ветвей, а стволы деревьев защитите от грызунов. Переберите картофель, морковь и свеклу в погребе, удалите испорченные овощи.
Если почва уже стабильно остыла, а грядки подготовлены заранее, возможен подзимний посев моркови, укропа и шпината сухими семенами. В конце месяца также пора проверить запасы семян и спланировать весенние посадки.
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