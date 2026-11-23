Дівчина сіє насіння на підвіконні. Фото: Gardeningetc

У грудні роботи в саду та на городі стає менше. Але все ще можна сіяти деякі культури. Зокрема узимку на підвіконні можна вирощувати свіжу зелень. Також не слід забувати й про догляд за кімнатними рослинами. А щоб обрати найкращий час для цих справ, варто звернути увагу на місячний посівний календар.

Новини.LIVE розповідає, які дні грудня 2026 року сприятливі, а які — ні. А також які роботи варто провести до Нового року.

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Фази Місяця у грудні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 до 8 грудня;

— з 1 до 8 грудня; Молодик — 9 грудня;

— 9 грудня; Місяць, що зростає — з 10 до 23 грудня;

— з 10 до 23 грудня; Повня — 24 грудня;

— 24 грудня; Місяць, що спадає — з 25 до 31 грудня;

— з 25 до 31 грудня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Сприятливі дні для посіву та посадки у грудні 2026 року

За місячним посівним календарем городники можуть орієнтуватися на такі дати:

мікрозелень редису, гороху, соняшнику та руколи — 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 грудня;

цибуля на перо — 2, 3, 4, 6, 7, 26, 27, 30, 31 грудня;

петрушка, селера та буряк на зелень — 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 грудня;

кімнатні томати, перець та огірки — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 грудня.

Несприятливими для посіву та пересадки вважають: 8, 9, 23, 24, 25 грудня. Ці дні можна присвятити підготовці ємностей, перевірці насіння чи впорядкуванню інструментів.

Що можна посадити у грудні до Нового року

Виростити власну зелень можна навіть без балкона чи теплиці. Обирайте культури залежно від того, як швидко хочете отримати врожай.

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Мікрозелень редису, гірчиці, гороху та соняшнику висівають у неглибокі контейнери. Молоді пагони деяких культур можна зрізати вже за 7–12 днів.

Крес-салат швидко проростає та добре підходить новачкам. Його можна вирощувати навіть на зволоженому субстраті без ґрунту.

Рукола, листовий салат і шпинат підійдуть для невеликих горщиків, але у грудні потребуватимуть додаткового світла.

Кріп, петрушку та базилік теж можна сіяти на підвіконні, проте на повноцінну зелень доведеться зачекати.

Цибулю висаджують у ґрунт або ставлять донцем у воду. За сприятливих умов пір'я зрізають приблизно за два-три тижні.

Як доглядати за кімнатними рослинами у грудні

Узимку більшість вазонів росте повільніше. Перевіряйте вологість ґрунту перед поливом, бережіть корені від холодного підвіконня, а листя — від гарячого повітря батарей. Пил із великих листків обережно витирайте вологою серветкою, регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників.

За місячним календарем сприятливі дні для поливу й помірного підживлення: 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 грудня.

Несприятливими будуть: 8, 9, 23, 24, 25 грудня.

Які роботи провести в саду та на городі у грудні

Перевірте укриття троянд, винограду та молодих рослин. Після снігопадів обережно прибирайте важкий мокрий сніг із гілок, а стовбури дерев захистіть від гризунів. Переберіть картоплю, моркву та буряк у погребі, приберіть зіпсовані овочі.

Якщо ґрунт уже стабільно охолов, а грядки підготовлені заздалегідь, можливий підзимовий посів моркви, кропу та шпинату сухим насінням. Наприкінці місяця також час перевірити запаси насіння та спланувати весняні посадки.

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