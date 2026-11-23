Посівний календар на грудень 2026: що можна посіяти до Нового року
У грудні роботи в саду та на городі стає менше. Але все ще можна сіяти деякі культури. Зокрема узимку на підвіконні можна вирощувати свіжу зелень. Також не слід забувати й про догляд за кімнатними рослинами. А щоб обрати найкращий час для цих справ, варто звернути увагу на місячний посівний календар.
Новини.LIVE розповідає, які дні грудня 2026 року сприятливі, а які — ні. А також які роботи варто провести до Нового року.
Фази Місяця у грудні 2026: коли буде повня та молодик
- Місяць, що спадає — з 1 до 8 грудня;
- Молодик — 9 грудня;
- Місяць, що зростає — з 10 до 23 грудня;
- Повня — 24 грудня;
- Місяць, що спадає — з 25 до 31 грудня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Сприятливі дні для посіву та посадки у грудні 2026 року
За місячним посівним календарем городники можуть орієнтуватися на такі дати:
- мікрозелень редису, гороху, соняшнику та руколи — 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 грудня;
- цибуля на перо — 2, 3, 4, 6, 7, 26, 27, 30, 31 грудня;
- петрушка, селера та буряк на зелень — 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 грудня;
- кімнатні томати, перець та огірки — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 грудня.
Несприятливими для посіву та пересадки вважають: 8, 9, 23, 24, 25 грудня. Ці дні можна присвятити підготовці ємностей, перевірці насіння чи впорядкуванню інструментів.
Що можна посадити у грудні до Нового року
Виростити власну зелень можна навіть без балкона чи теплиці. Обирайте культури залежно від того, як швидко хочете отримати врожай.
Мікрозелень редису, гірчиці, гороху та соняшнику висівають у неглибокі контейнери. Молоді пагони деяких культур можна зрізати вже за 7–12 днів.
Крес-салат швидко проростає та добре підходить новачкам. Його можна вирощувати навіть на зволоженому субстраті без ґрунту.
Рукола, листовий салат і шпинат підійдуть для невеликих горщиків, але у грудні потребуватимуть додаткового світла.
Кріп, петрушку та базилік теж можна сіяти на підвіконні, проте на повноцінну зелень доведеться зачекати.
Цибулю висаджують у ґрунт або ставлять донцем у воду. За сприятливих умов пір'я зрізають приблизно за два-три тижні.
Як доглядати за кімнатними рослинами у грудні
Узимку більшість вазонів росте повільніше. Перевіряйте вологість ґрунту перед поливом, бережіть корені від холодного підвіконня, а листя — від гарячого повітря батарей. Пил із великих листків обережно витирайте вологою серветкою, регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників.
За місячним календарем сприятливі дні для поливу й помірного підживлення: 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 грудня.
Несприятливими будуть: 8, 9, 23, 24, 25 грудня.
Які роботи провести в саду та на городі у грудні
Перевірте укриття троянд, винограду та молодих рослин. Після снігопадів обережно прибирайте важкий мокрий сніг із гілок, а стовбури дерев захистіть від гризунів. Переберіть картоплю, моркву та буряк у погребі, приберіть зіпсовані овочі.
Якщо ґрунт уже стабільно охолов, а грядки підготовлені заздалегідь, можливий підзимовий посів моркви, кропу та шпинату сухим насінням. Наприкінці місяця також час перевірити запаси насіння та спланувати весняні посадки.
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