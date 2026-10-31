Жінка поливає кімнатні рослини. Фото: Angie's List

Ви регулярно поливаєте кімнатні квіти, а вони раптом починають в'янути, вкриватися плямами або втрачати листя? Причина часто ховається у звичайній холодній воді. Особливо небезпечним такий полив стає восени та взимку, коли ґрунт у горщиках і без того охолоджується. Причому деякі популярні рослини реагують на перепади температури гостріше за інші.

Які п'ять популярних домашніх рослин гинуть від поливу холодною водою, повідомили фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), передає Новини.LIVE.

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Кімнатні рослини, які не можна поливати холодною водою

Фіалка

Ніжна квітка здатна втратити свою красу навіть після одного необережного поливу. А якщо холодна вода потрапить на оксамитове листя, на ньому можуть з'явитися світлі або коричневі плями. Причому пошкоджені ділянки вже не відновляться.

Поливайте фіалку водою кімнатної температури, бажано через піддон. Дайте ґрунту увібрати необхідну вологу, а залишки обов'язково злийте.

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Кімнатна фіалка у горщику. Фото: pixabay.com

Орхідея

Популярний фаленопсис має тропічне походження, тому крижана вода може стати для нього згубною. Різке охолодження шкодить тканинам рослини, особливо якщо горщик стоїть на холодному підвіконні. Використовуйте воду кімнатної температури та не допускайте її застою в горщику. Між поливами субстрат повинен достатньо просихати.

Орхідеї у горщиках. Фото: Pinterest

Калатея

Ця красуня з незвичайними візерунками на листі любить стабільне тепло. Холодна вода створює додатковий стрес для кореневої системи, а різкі температурні коливання погіршують стан рослини.

Для поливу використовуйте м'яку воду кімнатної температури. Підтримуйте ґрунт помірно вологим, а саму квітку тримайте подалі від протягів. Якщо кінчики листя сохнуть, перевірте також вологість повітря.

Калатея у горщику. Фото: istockphoto.com

Спатифілум

Цю рослину часто називають жіночим щастям. Вона любить тепло, але погано переносить холодні протяги та різкі перепади температур. Полив крижаною водою може посилити стрес, особливо взимку.

Зволожуйте ґрунт, коли його верхні кілька сантиметрів підсохнуть. Не залишайте надлишок води в піддоні, адже постійна сирість загрожує загниванням коренів.

Квітка та зелене листя спатифілуму. Фото: magnific.com

Глоксинія

Яскрава глоксинія має ніжне оксамитове листя, яке краще берегти від холодних крапель. Низькі температури та неправильний полив можуть спричиняти пошкодження листя й погіршення стану квітки.

Поливайте обережно, спрямовуючи воду на ґрунт, а не на зелену частину рослини. Коли глоксинія переходить у період спокою, полив потрібно значно скоротити.

Глоксинія у горщику. Фото: pixabay.com

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