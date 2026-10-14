Простий лайфхак для кімнатних рослин: що зробити з винними пробками

Дівчина поливає квіти в горщику, винні пробки. Колаж: Новини.LIVE

Винні пробки більшість без вагань відправляє у смітник. А от для любителів кімнатних рослин вони здатні стати корисною дрібницею. Особливо взимку, коли вазони ростуть повільніше, а зайва вода у ґрунті може нашкодити корінню. Є простий лайфхак.

Як використати винні пробки для кімнатних рослин, розповіли фахівці Libertatea, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що можна зробити з винними пробками

Найпростіший спосіб використати натуральні винні пробки — зробити дренаж для кімнатних рослин.

Для цього слід нарізати пробки на невеликі шматочки та покласти на дно горщика під час пересаджування рослини. Цей матеріал має пористу структуру, створює вільні проміжки між ґрунтом і дном горщика та допомагає воді швидше залишати субстрат. Але, звичайно, у самому горщику мають бути дренажні отвори, щоб вода не накопичувалася всередині.

Як правильно підготувати пробки

Для кімнатних рослин краще використовувати тільки натуральні винні пробки. Перед застосуванням переконайтеся, що вони чисті, сухі та не мають слідів плісняви. Синтетичні пробки, а також корки з залишками клею чи стороннім запахом краще не класти у вазон.

Читайте також:

Для невеликого горщика вистачить однієї пробки, нарізаної шматочками. У великі ємності можна покласти кілька. Не варто створювати товстий шар, адже кореням потрібен простір для нормального розвитку.

Чому взимку цей лайфхак особливо актуальний

У холодний сезон кімнатні рослини зазвичай ростуть повільніше. Через коротший світловий день та нижчу температуру вони витрачають менше води, тому ґрунт після поливу висихає довше.

Якщо продовжувати поливати вазони так само часто, як улітку, коріння може постійно перебувати у мокрому ґрунті. Через нестачу повітря воно слабшає, а з часом загниває.

Яким рослинам підійдуть винні пробки

Такий спосіб можна спробувати під час пересаджування багатьох популярних кімнатних рослин, зокрема монстери, фікуса, бегонії або потоса.

Водночас для кактусів та інших рослин, які особливо чутливі до застою води, самих пробок недостатньо. Їм потрібен легкий, добре проникний субстрат і горщик із надійними дренажними отворами.

Ділимося іншими корисними лайфхаками для дому

Як можна використати пластикові кришечки з-під пляшок у побуті.

Що треба поставити на підвіконня на ніч, щоб позбутися конденсату на вікнах.

Як можна зробити кімнату теплішою на +3°C за допомогою штор.