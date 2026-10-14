Простой лайфхак для комнатных растений: что сделать с винными пробками

Девушка поливает цветы в горшке, винные пробки. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство людей без колебаний выбрасывает винные пробки в мусор. А вот для любителей комнатных растений они могут стать полезной мелочью. Особенно зимой, когда растения растут медленнее, а лишняя вода в почве может навредить корням. Есть простой лайфхак.

Как использовать винные пробки для комнатных растений, рассказали специалисты Libertatea, передает Новини.LIVE.

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Что можно сделать с винными пробками

Самый простой способ использовать натуральные винные пробки — сделать дренаж для комнатных растений.

Для этого следует нарезать пробки на небольшие кусочки и положить на дно горшка при пересадке растения. Этот материал имеет пористую структуру, создает свободные промежутки между почвой и дном горшка и помогает воде быстрее покидать субстрат. Но, конечно, в самом горшке должны быть дренажные отверстия, чтобы вода не скапливалась внутри.

Как правильно подготовить пробки

Для комнатных растений лучше использовать только натуральные винные пробки. Перед применением убедитесь, что они чистые, сухие и не имеют следов плесени. Синтетические пробки, а также пробки с остатками клея или посторонним запахом лучше не класть в вазон.

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Для небольшого горшка хватит одной пробки, нарезанной кусочками. В большие емкости можно положить несколько. Не стоит создавать толстый слой, ведь корням нужно пространство для нормального развития.

Почему зимой этот лайфхак особенно актуален

В холодное время года комнатные растения обычно растут медленнее. Из-за более короткого светового дня и более низкой температуры они потребляют меньше воды, поэтому почва после полива высыхает дольше.

Если продолжать поливать вазоны так же часто, как летом, корни могут постоянно находиться в мокрой почве. Из-за недостатка воздуха они ослабевают, а со временем загнивают.

Каким растениям подойдут винные пробки

Такой способ можно попробовать при пересадке многих популярных комнатных растений, в частности монстеры, фикуса, бегонии или потоса.

В то же время для кактусов и других растений, которые особенно чувствительны к застою воды, одних пробок недостаточно. Им нужен легкий, хорошо проницаемый субстрат и горшок с надежными дренажными отверстиями.

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