Как использовать пластиковые крышечки в быту: простые идеи для дома

Пластиковые крышечки, уборка в доме. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство украинцев привыкли выбрасывать в мусор бутылки вместе с пластиковыми крышками. Но этой мелочи можно дать вторую жизнь. Из нескольких десятков крышек можно сделать полезные вещи для дома.

Новини.LIVE со ссылкой на Ofeminin рассказывает, как использовать пластиковые крышечки в быту и какие простые лайфхаки помогут организовать пространство.

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Как сделать органайзер из пластиковых крышечек

Если в ваших ящиках постоянно теряются пуговицы, скрепки, шурупы и другие мелочи, попробуйте изготовить самодельный органайзер.

Вам понадобятся:

15–20 пластиковых крышечек одинакового размера;

прочный клей, подходящий для пластика;

твердая основа, например, крышка от коробки;

спирт или средство для обезжиривания.

Как сделать органайзер:

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Тщательно вымойте крышечки, высушите и обезжирьте. Разложите их на основе открытой стороной вверх. Можно сформировать ровные ряды или шахматный узор. Нанесите клей на внешнюю нижнюю часть каждой крышечки и прижмите к основе. Оставьте конструкцию до полного высыхания в соответствии с инструкцией к клею.

Теперь у вас есть компактный органайзер с маленькими отделениями. Его можно поставить на рабочий стол или спрятать в ящик.

Что можно хранить в пластиковых крышечках

Такой самодельный контейнер пригодится для многих вещей:

на кухне — для мелких зажимов, резинок и запасных крючков;

в мастерской — для гаек, шурупов, шайб и других деталей;

возле швейной машинки — для пуговиц, наперстков и булавок;

на рабочем столе — для скрепок, кнопок и других канцелярских мелочей;

в творческом уголке — для бусин, бисера и декоративных элементов.

Для хранения более крупных предметов используйте широкие крышки от молочных бутылок или пластиковых канистр с продуктами питания.

Органайзер из пластиковых крышечек. Фото: Pinterest

Еще три полезных лайфхака с крышками

Есть и другие способы подарить этому пластику вторую жизнь:

разделители для ящиков

Склейте крышечки боковыми стенками, формируя небольшие группы. Так мелкие предметы не будут перекатываться по всему ящику.

подставки для мелких вещей

Широкие крышечки прекрасно подходят для временного хранения колец, сережек или ключей от маленьких замков.

мини-палитры для красок.

Чистые крышечки можно использовать как отдельные емкости для небольшого количества краски во время творческих занятий.

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