Как использовать пластиковые крышечки в быту: простые идеи для дома

Как использовать пластиковые крышечки в быту: полезные лайфхаки
Большинство украинцев привыкли выбрасывать в мусор бутылки вместе с пластиковыми крышками. Но этой мелочи можно дать вторую жизнь. Из нескольких десятков крышек можно сделать полезные вещи для дома.
Новини.LIVE со ссылкой на Ofeminin рассказывает, как использовать пластиковые крышечки в быту и какие простые лайфхаки помогут организовать пространство.
Как сделать органайзер из пластиковых крышечек
Если в ваших ящиках постоянно теряются пуговицы, скрепки, шурупы и другие мелочи, попробуйте изготовить самодельный органайзер.
Вам понадобятся:
- 15–20 пластиковых крышечек одинакового размера;
- прочный клей, подходящий для пластика;
- твердая основа, например, крышка от коробки;
- спирт или средство для обезжиривания.
Как сделать органайзер:
- Тщательно вымойте крышечки, высушите и обезжирьте.
- Разложите их на основе открытой стороной вверх. Можно сформировать ровные ряды или шахматный узор.
- Нанесите клей на внешнюю нижнюю часть каждой крышечки и прижмите к основе.
- Оставьте конструкцию до полного высыхания в соответствии с инструкцией к клею.
Теперь у вас есть компактный органайзер с маленькими отделениями. Его можно поставить на рабочий стол или спрятать в ящик.
Что можно хранить в пластиковых крышечках
Такой самодельный контейнер пригодится для многих вещей:
- на кухне — для мелких зажимов, резинок и запасных крючков;
- в мастерской — для гаек, шурупов, шайб и других деталей;
- возле швейной машинки — для пуговиц, наперстков и булавок;
- на рабочем столе — для скрепок, кнопок и других канцелярских мелочей;
- в творческом уголке — для бусин, бисера и декоративных элементов.
Для хранения более крупных предметов используйте широкие крышки от молочных бутылок или пластиковых канистр с продуктами питания.
Еще три полезных лайфхака с крышками
Есть и другие способы подарить этому пластику вторую жизнь:
- разделители для ящиков
Склейте крышечки боковыми стенками, формируя небольшие группы. Так мелкие предметы не будут перекатываться по всему ящику.
- подставки для мелких вещей
Широкие крышечки прекрасно подходят для временного хранения колец, сережек или ключей от маленьких замков.
- мини-палитры для красок.
Чистые крышечки можно использовать как отдельные емкости для небольшого количества краски во время творческих занятий.
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