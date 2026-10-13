Як використати пластикові кришечки в побуті: прості ідеї для дому

Пластикові кришечки, прибирання в оселі. Колаж: Новини.LIVE

Більшість українців звикли викидати у смітник пляшки разом із пластиковими кришечками. Але цьому дріб'язку можна дати друге життя. З кількох десятків кришечок можна зробити корисні речі для дому.

Новини.LIVE з посиланням на Ofeminin розповідає, як використати пластикові кришечки в побуті та які прості лайфхаки допоможуть організувати простір.

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Як зробити органайзер із пластикових кришечок

Якщо у ваших шухлядах постійно губляться ґудзики, скріпки, шурупи та інші дрібниці, спробуйте виготовити саморобний органайзер.

Вам знадобляться:

15–20 пластикових кришечок однакового розміру;

міцний клей, придатний для пластику;

тверда основа, наприклад, кришка від коробки;

спирт або засіб для знежирення.

Як зробити органайзер:

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Ретельно помийте кришечки, висушіть та знежирте. Розкладіть їх на основі відкритою стороною догори. Можна сформувати рівні ряди або шаховий візерунок. Нанесіть клей на зовнішнє дно кожної кришечки та притисніть до основи. Залиште конструкцію до повного висихання відповідно до інструкції до клею.

Тепер у вас є компактний органайзер із маленькими відділеннями. Його можна поставити на робочий стіл або заховати в шухляду.

Що можна зберігати у пластикових кришечках

Такий саморобний контейнер стане в пригоді для багатьох речей:

на кухні — для дрібних затискачів, гумок і запасних гачків;

у майстерні — для гайок, шурупів, шайб та інших деталей;

біля швейної машинки — для ґудзиків, наперстків і шпильок;

на робочому столі — для скріпок, кнопок та інших канцелярських дрібниць;

у творчому куточку — для намистин, бісеру та декоративних елементів.

Для зберігання більших речей використовуйте широкі кришечки від молочних пляшок або пластикових каністр із харчовими продуктами.

Органайзер з пластикових кришечок. Фото: Pinterest

Ще три корисні лайфхаки з кришечками

Є й інші способи подарувати цьому пластику друге життя:

роздільники для шухляд

Склейте кришечки боковими стінками, формуючи невеликі групи. Так дрібні предмети не перекочуватимуться по всій шухляді.

підставки для дрібних речей

Широкі кришечки чудово підходять для тимчасового зберігання кілець, сережок або ключів від маленьких замків.

мініпалітри для фарб.

Чисті кришечки можна використати як окремі ємності для невеликої кількості фарби під час творчих занять.

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