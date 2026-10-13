Як використати пластикові кришечки в побуті: прості ідеї для дому

Як використати пластикові кришечки в побуті: корисні лайфхаки
Більшість українців звикли викидати у смітник пляшки разом із пластиковими кришечками. Але цьому дріб'язку можна дати друге життя. З кількох десятків кришечок можна зробити корисні речі для дому.
Новини.LIVE з посиланням на Ofeminin розповідає, як використати пластикові кришечки в побуті та які прості лайфхаки допоможуть організувати простір.
Як зробити органайзер із пластикових кришечок
Якщо у ваших шухлядах постійно губляться ґудзики, скріпки, шурупи та інші дрібниці, спробуйте виготовити саморобний органайзер.
Вам знадобляться:
- 15–20 пластикових кришечок однакового розміру;
- міцний клей, придатний для пластику;
- тверда основа, наприклад, кришка від коробки;
- спирт або засіб для знежирення.
Як зробити органайзер:
- Ретельно помийте кришечки, висушіть та знежирте.
- Розкладіть їх на основі відкритою стороною догори. Можна сформувати рівні ряди або шаховий візерунок.
- Нанесіть клей на зовнішнє дно кожної кришечки та притисніть до основи.
- Залиште конструкцію до повного висихання відповідно до інструкції до клею.
Тепер у вас є компактний органайзер із маленькими відділеннями. Його можна поставити на робочий стіл або заховати в шухляду.
Що можна зберігати у пластикових кришечках
Такий саморобний контейнер стане в пригоді для багатьох речей:
- на кухні — для дрібних затискачів, гумок і запасних гачків;
- у майстерні — для гайок, шурупів, шайб та інших деталей;
- біля швейної машинки — для ґудзиків, наперстків і шпильок;
- на робочому столі — для скріпок, кнопок та інших канцелярських дрібниць;
- у творчому куточку — для намистин, бісеру та декоративних елементів.
Для зберігання більших речей використовуйте широкі кришечки від молочних пляшок або пластикових каністр із харчовими продуктами.
Ще три корисні лайфхаки з кришечками
Є й інші способи подарувати цьому пластику друге життя:
- роздільники для шухляд
Склейте кришечки боковими стінками, формуючи невеликі групи. Так дрібні предмети не перекочуватимуться по всій шухляді.
- підставки для дрібних речей
Широкі кришечки чудово підходять для тимчасового зберігання кілець, сережок або ключів від маленьких замків.
- мініпалітри для фарб.
Чисті кришечки можна використати як окремі ємності для невеликої кількості фарби під час творчих занять.
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