Жінка пересаджує орхідеї. Колаж: Новини.LIVE

Восени орхідея може довго стояти без квітів. І навіть дорогі добрива часом не змусять цю красуню зацвісти. А от у Франції використовують незвичайний трюк із рисом. Вважається, що крупа здатна збагатити рослину додатковими поживними речовинами.

Як використовувати рис для орхідеї, пише французьке видання Mon Jardin & Ma Maison, передає Новини.LIVE.

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Навіщо додають рис у горщик з орхідеєю

Рис вважають бюджетним підживленням. У ньому містяться мінерали та інші речовини, які здатні підтримувати ріст рослин.

Французи пропонують одразу три способи використання цього продукту:

Полив водою, що залишилася після приготування рису. Поставити поруч із вазоном невелику мисочку із сухою крупою для поглинання зайвої вологи. Додати трохи подрібненого рису безпосередньо до субстрату, щоб поступово віддавати поживні речовини корінню.

Як використовують рисову воду для орхідей

Потрібно використовувати воду після варіння рису без солі, олії та спецій. Рідину слід повністю охолодити до кімнатної температури. Поливати нею рослину раз на два тижні.

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Утім, слід враховувати, що поживний склад рисової води непостійний, а досліджень її впливу на кімнатні рослини недостатньо.

Чому не варто сипати сухий рис у горщик

Попри популярність трюку, експериментувати із сирою крупою слід обережно. Більшості домашніх орхідей потрібен пухкий субстрат, який добре пропускає повітря. Також сирий рис у вологому середовищі може сприяти розвитку мікроорганізмів, а його додавання не гарантує корінню жодної користі.

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