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Главная Дом и огород Зачем сыплют рис в горшки с орхидеями: лайфхак из Франции

Зачем сыплют рис в горшки с орхидеями: лайфхак из Франции

Ua ru
22 октября 2026 11:21
Уход за орхидеями осенью 2026: зачем французы сыплют рис в горшки Коллаж: Новини.LIVE
Женщина пересаживает орхидеи. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью орхидея может долго оставаться без цветов. И даже дорогие удобрения порой не заставят эту красавицу зацвести. А вот во Франции используют необычный трюк с рисом. Считается, что крупа способна обогатить растение дополнительными питательными веществами.

Как использовать рис для орхидеи, пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, передает Новини.LIVE.

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Зачем добавляют рис в горшок с орхидеей

Рис считается бюджетной подкормкой. В нем содержатся минералы и другие вещества, способные поддерживать рост растений.

Французы предлагают сразу три способа использования этого продукта:

  1. Полив водой, оставшейся после приготовления риса.
  2. Поставить рядом с вазоном небольшую мисочку с сухой крупой для поглощения лишней влаги.
  3. Добавить немного измельченного риса непосредственно в субстрат, чтобы постепенно отдавать питательные вещества корням.

Как использовать рисовую воду для орхидей

Необходимо использовать воду после варки риса без соли, масла и специй. Жидкость следует полностью охладить до комнатной температуры. Поливать ею растение раз в две недели.

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Однако следует учитывать, что питательный состав рисовой воды нестабилен, а исследований ее влияния на комнатные растения недостаточно.

Почему не стоит сыпать сухой рис в горшок

Несмотря на популярность этого трюка, экспериментировать с сырой крупой следует осторожно. Большинству домашних орхидей нужен рыхлый субстрат, который хорошо пропускает воздух. Также сырой рис во влажной среде может способствовать развитию микроорганизмов, а его добавление не приносит корням никакой пользы.

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действенные лайфхаки комнатные растения выращивание орхидеи
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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