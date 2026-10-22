Зачем сыплют рис в горшки с орхидеями: лайфхак из Франции
Осенью орхидея может долго оставаться без цветов. И даже дорогие удобрения порой не заставят эту красавицу зацвести. А вот во Франции используют необычный трюк с рисом. Считается, что крупа способна обогатить растение дополнительными питательными веществами.
Как использовать рис для орхидеи, пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, передает Новини.LIVE.
Зачем добавляют рис в горшок с орхидеей
Рис считается бюджетной подкормкой. В нем содержатся минералы и другие вещества, способные поддерживать рост растений.
Французы предлагают сразу три способа использования этого продукта:
- Полив водой, оставшейся после приготовления риса.
- Поставить рядом с вазоном небольшую мисочку с сухой крупой для поглощения лишней влаги.
- Добавить немного измельченного риса непосредственно в субстрат, чтобы постепенно отдавать питательные вещества корням.
Как использовать рисовую воду для орхидей
Необходимо использовать воду после варки риса без соли, масла и специй. Жидкость следует полностью охладить до комнатной температуры. Поливать ею растение раз в две недели.
Однако следует учитывать, что питательный состав рисовой воды нестабилен, а исследований ее влияния на комнатные растения недостаточно.
Почему не стоит сыпать сухой рис в горшок
Несмотря на популярность этого трюка, экспериментировать с сырой крупой следует осторожно. Большинству домашних орхидей нужен рыхлый субстрат, который хорошо пропускает воздух. Также сырой рис во влажной среде может способствовать развитию микроорганизмов, а его добавление не приносит корням никакой пользы.
Делимся другими полезными советами
Как ухаживать за орхидеей осенью для пышного цветения.
Почему вода из кондиционера полезна для комнатных растений и как ее использовать.
Как использовать винные пробки для комнатных растений.