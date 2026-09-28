Как ухаживать за орхидеей осенью 2026: специалисты назвали три правила

Женщина ухаживает за орхидеей. Фото: magnific.com

Орхидея может месяцами стоять с красивой зеленой листвой, но упорно не выпускать ни одного бутона. Осенью это можно исправить, причем без дорогих стимуляторов и сложных процедур. Главное — знать три простых правила.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes & Gardens рассказывают, как ухаживать за орхидеей осенью 2026 года для пышного цветения.

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Правило первое

Для стимулирования нового цветоноса необходимо создать контраст температур днем и ночью. То есть днем должна быть комнатная температура, а ночью она должна опускаться от +18 до +13°C. Такой перепад напоминает орхидеям естественную смену сезона и может стать сигналом к цветению.

Можно переставить горшок в более светлую прохладную комнату или поближе к окну. Но не оставляйте растение на холодном сквозняке и возле открытой форточки в морозную ночь. Когда появится молодой цветонос, орхидею лучше вернуть в стабильные теплые условия.

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Правило второе

Комнатному растению нужен яркий рассеянный свет. Если растение стоит далеко от окна, осенью его стоит переставить поближе. В то же время длительное пребывание под прямыми солнечными лучами нежелательно, так как это может привести к ожогам на листьях.

Правило третье

Осенью субстрат высыхает медленнее, поэтому поливать орхидею по летнему графику уже не стоит. Посмотрите на корни: если они зеленые, влаги пока достаточно. Серебристо-серый оттенок и сухая кора подсказывают, что растение пора полить.

После полива вода должна полностью стечь. Не оставляйте ее на дне кашпо, ведь постоянно мокрые корни могут начать загнивать.

Поэтому, если фаленопсис здоров, имеет крепкие корни и получает достаточно света, именно эти простые изменения осенью могут помочь растению выпустить новый цветонос.

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