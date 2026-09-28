Як доглядати за орхідеєю восени 2026: фахівці назвали три правила

Жінка доглядає за орхідеєю. Фото: magnific.com

Орхідея може місяцями стояти з красивим зеленим листям, але вперто не випускати жодного бутона. Восени це можна змінити, причому без дорогих стимуляторів та складних процедур. Головне знати три прості правила.

Новини.LIVE з посиланням на Homes & Gardens розповідає, як доглядати за орхідеєю восени 2026 року для пишного цвітіння.

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Правило перше

Для стимулювання нового квітконос необхідно створити контраст температур вдень та вночі. Тобто, вдень має бути кімнатна температура, а вночі опускатися від +18 до +13°C. Такий перепад нагадує орхідеї природну зміну сезону й може стати сигналом до цвітіння.

Можна переставити горщик у світлішу прохолодну кімнату або ближче до вікна. Але не залишайте рослину на холодному протязі та біля відкритої кватирки в морозну ніч. Коли з'явиться молодий квітконос, орхідею краще повернути у стабільні теплі умови.

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Правило друге

Кімнатній рослині потрібне яскраве розсіяне світло. Якщо рослина стоїть далеко від вікна, восени її варто переставити ближче. Водночас тривале пряме сонце небажане, оскільки воно може залишити опіки на листі.

Правило третє

Восени субстрат висихає повільніше, тому поливати орхідею за літнім графіком уже не варто. Подивіться на коріння: якщо воно зелене, вологи поки достатньо. Сріблясто-сірий відтінок і суха кора підказують, що рослину час полити.

Після поливу вода повинна повністю стекти. Не залишайте її на дні кашпо, адже постійно мокре коріння може почати загнивати.

Тож, якщо фаленопсис здоровий, має міцне коріння і отримує достатньо світла, саме ці прості зміни восени можуть допомогти рослині випустити новий квітконос.

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