Як використовувати воду з кондиціонера для кімнатних рослин: поради садівників

Полив рослин водою з кондиціонера. Колаж: Новини.LIVE

У спекотні літні дні кондиціонер працює майже без зупинки, а вода, яка постійно стікає з нього, зазвичай просто потрапляє у каналізацію. Проте мало хто знає, що ця вода дуже корисна для кімнатних рослин, за умови, якщо використовувати її правильно.

Новини.LIVE з посиланням на Green Prophet розповідає, чим корисна вода з кондиціонера для рослин та як її використовувати.

Чому вода з кондиціонера відрізняється від водопровідної

Кондиціонер не лише охолоджує повітря, а й забирає з нього зайву вологу. Коли тепле повітря стикається з холодними деталями пристрою, утворюється конденсат, який і витікає назовні. Ця рідина відрізняється від звичайної водопровідної води. Вона містить дуже мало розчинених солей, кальцію та магнію, тому за своїми властивостями нагадує дистильовану воду.

Ще у 2024 році було проведено особливе дослідження: вчені відібрали зразки води зі 120 кондиціонерів. Результати показали низький вміст важких металів і мінімальну кількість мінеральних домішок. Багато садівників взяли цю інформацію на озброєння.

Так, більшість кімнатних рослин погано переносять жорстку воду. Через неї у ґрунті поступово накопичуються солі, які можуть пригнічувати ріст рослин. А використання води з кондиціонера допомагає уникнути цієї проблеми.

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Конденсат із кондиціонера може стати гарною альтернативою водопровідній воді для:

орхідей;

папоротей;

азалій;

спатифілумів;

калатей;

фікусів;

більшості декоративно-листяних кімнатних рослин.

Як правильно використовувати воду з кондиціонера для поливу

Попри переваги, використовувати таку воду бездумно не варто. Садівники радять дотримуватися кількох простих правил:

збирайте воду лише з чистого та справного кондиціонера;

регулярно очищуйте фільтри й внутрішні елементи пристрою;

використовуйте свіжозібрану воду, не залишаючи її надовго в ємностях;

чергуйте її зі звичайною водою або спеціальними добривами.

Річ у тім, що через майже повну відсутність мінералів вода з кондиціонера не може повністю забезпечити рослини необхідними поживними речовинами. Якщо використовувати лише її протягом тривалого часу, це може негативно позначитися на розвитку квітів.

Яких помилок потрібно уникати

Найголовніше правило — не вважати таку воду абсолютно стерильною. Під час проходження через систему кондиціонера вона може контактувати з:

бактеріями;

грибками;

пліснявою;

пилом;

забрудненнями, які накопичуються всередині обладнання.

Тому не варто використовувати воду з кондиціонера, якщо пристрій давно не проходив очищення або технічне обслуговування. Також фахівці не рекомендують застосовувати її для пиття чи приготування їжі.

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