Женщина поливает комнатные растения. Фото: Angie's List

Вы регулярно поливаете комнатные цветы, а они вдруг начинают увядать, покрываться пятнами или терять листья? Причина часто кроется в обычной холодной воде. Особенно опасным такой полив становится осенью и зимой, когда почва в горшках и без того остывает. Причем некоторые популярные растения реагируют на перепады температуры острее, чем другие.

Какие пять популярных домашних растений гибнут от полива холодной водой, сообщили специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), передает Новини.LIVE.

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Комнатные растения, которые нельзя поливать холодной водой

Фиалка

Нежный цветок способен потерять свою красоту даже после одного неосторожного полива. А если холодная вода попадет на бархатистые листья, на них могут появиться светлые или коричневые пятна. Причем поврежденные участки уже не восстановятся.

Поливайте фиалку водой комнатной температуры, желательно через поддон. Дайте почве впитать необходимую влагу, а остатки обязательно слейте.

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Комнатная фиалка в горшке. Фото: pixabay.com

Орхидея

Популярный фаленопсис имеет тропическое происхождение, поэтому ледяная вода может стать для него губительной. Резкое охлаждение наносит вред тканям растения, особенно если горшок стоит на холодном подоконнике. Используйте воду комнатной температуры и не допускайте ее застоя в горшке. Между поливами субстрат должен достаточно просыхать.

Орхидеи в горшках. Фото: Pinterest

Калатея

Эта красавица с необычными узорами на листьях любит стабильное тепло. Холодная вода создает дополнительный стресс для корневой системы, а резкие температурные колебания ухудшают состояние растения.

Для полива используйте мягкую воду комнатной температуры. Поддерживайте почву умеренно влажной, а само растение держите подальше от сквозняков. Если кончики листьев засыхают, проверьте также влажность воздуха.

Калатея в горшке. Фото: istockphoto.com

Спатифиллум

Это растение часто называют женским счастьем. Оно любит тепло, но плохо переносит холодные сквозняки и резкие перепады температур. Полив ледяной водой может усилить стресс, особенно зимой.

Увлажняйте почву, когда ее верхние несколько сантиметров подсохнут. Не оставляйте излишки воды в поддоне, ведь постоянная сырость грозит загниванием корней.

Цветок и зеленые листья спатифилума. Фото: magnific.com

Глоксиния

Яркая глоксиния имеет нежные бархатистые листья, которые лучше беречь от холодных капель. Низкие температуры и неправильный полив могут привести к повреждению листьев и ухудшению состояния цветка.

Поливайте осторожно, направляя воду на почву, а не на зеленую часть растения. Когда глоксиния вступает в период покоя, полив нужно значительно сократить.

Глоксиния в горшке. Фото: pixabay.com

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