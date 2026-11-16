Запах жасмину, смак білих грибів: яку екзотику вирощують в Україні
На Волині вирощують екзотику, яка здивує навіть досвідчених городників. Її плоди звисають із ліани, немов велетенські зелені змії, і можуть сягати півтора метра. Увечері гарні білі квіти пахнуть жасмином, а смак приготованих плодів багато хто порівнює з білими грибами.
Новини.LIVE з посиланням на "Боратин 24" розповідає, що це за дивовижна культура та як її виростити на власному городі.
Що таке зміїний огірок
Трихозант, або зміїний огірок, — однорічна ліана з родини гарбузових. Її пагони виростають до трьох метрів, а довгі плоди можуть бути від білого, світло-зеленого або смугастого до яскраво-помаранчевого чи червоного. Одні звисають рівно, інші закручуються у химерні спіралі.
Особлива окраса рослини — білі квіти з тонкими, наче мереживо, краями. Вони розкриваються надвечір і поширюють солодкуватий аромат із нотками жасмину.
Молоді плоди нагадують огірок із легкою ноткою редиски. Їх їдять свіжими, тушкують, смажать і додають до супів. Після термічної обробки деякі господині знаходять у смаку схожість із білими грибами. А коли овоч повністю достигає, його м'якоть навколо насіння червоніє і набуває солодкуватих ноток хурми та кавуна.
Як виростити трихозант в Україні
Теплолюбній ліані потрібні сонце, родючий ґрунт і міцна опора. За порадами волинської городниці, діяти варто так:
- Наприкінці квітня посійте насіння на розсаду. Спершу замочіть його у теплій воді: тверда оболонка ускладнює проростання.
- Поставте розсаду в добре освітлене місце з температурою від +20 до +25°C.
- Перенесіть рослини на грядку лише після нічних заморозків.
- Оберіть сонячну, захищену від вітру ділянку.
- Встановіть шпалеру, сітку чи арку, щоб довгі пагони могли підійматися вгору.
- Регулярно поливайте, але не допускайте застою води. Підживлюйте раз на два-три тижні.
Щоб з'явилося більше бічних пагонів, верхівку можна прищипнути після формування кількох листків. А якщо хочете отримати рівні плоди, дайте їм вільно звисати з опори.
За сприятливої погоди перший урожай можливий приблизно через півтора місяця після висаджування розсади.
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