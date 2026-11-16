Городниця тримає зміїний огірок (трихозант). Колаж: Новини.LIVE

На Волині вирощують екзотику, яка здивує навіть досвідчених городників. Її плоди звисають із ліани, немов велетенські зелені змії, і можуть сягати півтора метра. Увечері гарні білі квіти пахнуть жасмином, а смак приготованих плодів багато хто порівнює з білими грибами.

Новини.LIVE з посиланням на "Боратин 24" розповідає, що це за дивовижна культура та як її виростити на власному городі.

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Що таке зміїний огірок

Трихозант, або зміїний огірок, — однорічна ліана з родини гарбузових. Її пагони виростають до трьох метрів, а довгі плоди можуть бути від білого, світло-зеленого або смугастого до яскраво-помаранчевого чи червоного. Одні звисають рівно, інші закручуються у химерні спіралі.

Особлива окраса рослини — білі квіти з тонкими, наче мереживо, краями. Вони розкриваються надвечір і поширюють солодкуватий аромат із нотками жасмину.

Молоді плоди нагадують огірок із легкою ноткою редиски. Їх їдять свіжими, тушкують, смажать і додають до супів. Після термічної обробки деякі господині знаходять у смаку схожість із білими грибами. А коли овоч повністю достигає, його м'якоть навколо насіння червоніє і набуває солодкуватих ноток хурми та кавуна.

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Зміїний огірок (трихозант). Фото: brt24.com.ua

Як виростити трихозант в Україні

Теплолюбній ліані потрібні сонце, родючий ґрунт і міцна опора. За порадами волинської городниці, діяти варто так:

Наприкінці квітня посійте насіння на розсаду. Спершу замочіть його у теплій воді: тверда оболонка ускладнює проростання. Поставте розсаду в добре освітлене місце з температурою від +20 до +25°C. Перенесіть рослини на грядку лише після нічних заморозків. Оберіть сонячну, захищену від вітру ділянку. Встановіть шпалеру, сітку чи арку, щоб довгі пагони могли підійматися вгору. Регулярно поливайте, але не допускайте застою води. Підживлюйте раз на два-три тижні.

Щоб з'явилося більше бічних пагонів, верхівку можна прищипнути після формування кількох листків. А якщо хочете отримати рівні плоди, дайте їм вільно звисати з опори.

За сприятливої погоди перший урожай можливий приблизно через півтора місяця після висаджування розсади.

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