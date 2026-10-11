Коли сіяти петрушку під зиму восени 2026: строки та правила

Посів петрушки у відкритий ґрунт під зиму. Колаж: Новини.LIVE

Свіжу та ароматну петрушку можна отримати навесні значно раніше. Достатньо посіяти насіння восени. Але варто обрати правильні строки. Вирішальну роль відіграє погода.

Новини.LIVE розповідає, коли саме сіяти петрушку восени 2026 року та як правильно це зробити, щоб навесні отримати ранні та пишні сходи.

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Коли сіяти петрушку під зиму 2026 року

Насіння має залишитися у землі до весни, а не прорости восени. Тому найкращий момент для посіву настає, коли температура повітря стабільно тримається в межах від 0 до +3°C, а вночі верхній шар ґрунту починає підмерзати.

Важливо: якщо після похолодання очікується тривале потепління, краще зачекати.

Орієнтовні строки для України:

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Північні та західні області — друга половина жовтня або початок листопада;

— друга половина жовтня або початок листопада; Центральні регіони — кінець жовтня та перша половина листопада;

— кінець жовтня та перша половина листопада; Південні області — переважно листопад, іноді пізніше.

Де краще посадити петрушку восени

Щоб навесні зелень швидше пішла в ріст, важливо правильно обрати місце. Петрушка любить родючий, пухкий ґрунт і добре росте на сонячних ділянках. Для осінньої посадки особливо важливо, щоб навесні на грядці не застоювалася тала вода.

Найкращими попередниками будуть:

огірки;

помідори;

картопля;

капуста;

горох та інші бобові.

А ось після моркви, селери, кропу та самої петрушки висівати насіння небажано. Ці культури мають спільних шкідників і хвороби.

Як правильно посіяти петрушку під зиму

Підготувати грядку краще заздалегідь, поки земля ще не промерзла. Розпушіть ґрунт, приберіть бур'яни та за потреби додайте трохи зрілого компосту. Далі дотримуйтеся простих правил:

Зробіть борозенки завглибшки приблизно 1,5–2 см. Залиште між рядками 20–25 см. Висійте сухе насіння трохи густіше, ніж навесні. Присипте борозенки заздалегідь підготовленою сухою пухкою землею. За бажанням замульчуйте грядку тонким шаром торфу або перегною.

Перед осіннім посівом насіння петрушки не можна замочувати чи пророщувати. Насіння почне набухати й ризикує прорости до настання зими.

Також не потрібно поливати грядку після посадки. Вологи від осінніх опадів і танення снігу навесні буде достатньо для природного проростання за сприятливих умов.

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