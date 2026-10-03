Коли садити озиму цибулю у жовтні 2026: місячний календар та поради городникам

Посадка озимої цибулі. Колаж: Новини.LIVE

Посадка озимої цибулі восени — відповідальний момент. Адже одна помилка у строках може коштувати майбутнього врожаю. Досвідчені городники орієнтуються на місячний посівний календар та погоду.

Новини.LIVE розповідає, коли та як садити озиму цибулі в жовтні 2026.

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Посадка озимої цибулі в жовтні 2026: погодні умови

Не поспішайте садити цибулю лише тому, що настав жовтень. Потрібно дочекатися стійкого похолодання. Найкраще, якщо після посадки залишається приблизно два три тижні до стабільних морозів. За цей час сівок має встигнути сформувати коріння, але не почати активно нарощувати зелене перо.

Хороший орієнтир для городника це середня температура повітря від + 5 до +10°C протягом кількох днів. Якщо осінь тепла, строки краще змістити. Тому в одному році цибулю можна висаджувати в середині жовтня, а в іншому лише наприкінці місяця або навіть на початку листопада.

Сприятливі дні за місячним календарем

Якщо ви звикли враховувати фази Місяця, у жовтні 2026 року для цибулинних можна розглядати періоди спадного Місяця з 1 до 9 та з 27 до 31 жовтня.

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Для осінньої посадки вибирайте здоровий дрібний або середній сівок без плям, плісняви, м'яких ділянок та ознак гнилі. Важливо використовувати сорти, придатні саме для зимівлі.

Грядку облаштуйте на сонячному місці, де після дощів не застоюється вода. Сівок висаджують приблизно на 2 см вглиб, залишаючи між рослинами близько 10-15 см. Ґрунт навколо потрібно злегка ущільнити.

Як допомогти цибулі пережити зиму

Якщо земля дуже суха, після посадки її можна помірно зволожити. Але заливати грядку не варто, адже надлишок води збільшує ризик загнивання.

Коли наблизяться стійкі холоди, землю можна прикрити невеликим шаром сухої мульчі. Вона допоможе захистити ґрунт від різких температурних коливань.

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