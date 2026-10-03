Когда сажать озимый лук в октябре 2026: лунный календарь и советы огородникам

Посадка озимого лука. Коллаж: Новини.LIVE

Посадка озимого лука осенью — ответственный момент. Ведь одна ошибка в сроках может стоить будущего урожая. Опытные огородники ориентируются на лунный посевной календарь и погоду.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как сажать озимый лук в октябре 2026 года.

Реклама

Посадка озимого лука в октябре 2026: погодные условия

Не спешите сажать лук только потому, что наступил октябрь. Нужно дождаться устойчивого похолодания. Лучше всего, если после посадки останется примерно две-три недели до стабильных морозов. За это время севок должен успеть сформировать корни, но не начать активно наращивать зеленое перо.

Хороший ориентир для огородника — средняя температура воздуха от +5 до +10°C в течение нескольких дней. Если осень теплая, сроки лучше сдвинуть. Поэтому в одном году лук можно высаживать в середине октября, а в другом — только в конце месяца или даже в начале ноября.

Благоприятные дни по лунному календарю

Если вы привыкли учитывать фазы Луны, в октябре 2026 года для луковичных можно рассматривать периоды убывающей Луны с 1 по 9 и с 27 по 31 октября.

Читайте также:

Как правильно посадить лук под зиму

Для осенней посадки выбирайте здоровый мелкий или средний севок без пятен, плесени, мягких участков и признаков гнили. Важно использовать сорта, пригодные именно для зимовки.

Грядку обустройте на солнечном месте, где после дождей не застаивается вода. Севок высаживают примерно на 2 см вглубь, оставляя между растениями около 10–15 см. Почву вокруг нужно слегка уплотнить.

Как помочь луку пережить зиму

Если земля очень сухая, после посадки ее можно умеренно увлажнить. Но заливать грядку не стоит, ведь избыток воды увеличивает риск загнивания.

Когда приблизятся устойчивые холода, землю можно прикрыть небольшим слоем сухой мульчи. Она поможет защитить почву от резких температурных колебаний.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

Когда и как сажать озимый чеснок осенью, чтобы получить щедрый урожай.

Где нельзя сажать озимый чеснок и после каких культур, чтобы не потерять урожай.

Когда и как сажать морковь под зиму, чтобы получить большой ранний урожай весной.